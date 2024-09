Velimir Zajec ima koronu! Predsjednik Dinama je pozitivan, a u petak je večerao s vodstvom Hajduka

Dinamo ovoga utorka otvara natjecanje u inicijalnoj fazi Lige prvaka gostujućom utakmicom u Münchenu protiv bavarskog velikana Bayerna. Utakmicu na Allianz Areni otvorit će u 21 sat, a u grad na jugoistoku Njemačke dolaze nakon šokantnog poraza na Maksimiru u derbiju protiv Hajduka. Plavi su započeli sezonu nizom od šest pobjeda uključujući četiri u domaćem prvenstvu i dvije protiv Qarabaga kojima su se plasirali u najveće natjecanje europskog klupskog nogometa, no remijem protiv Rijeke i porazom od Hajduka niz je završio u najgorem mogućem trenutku.

Iz Maksimira sada stiže još loših vijesti. Kako doznajemo iz kluba, predsjednik Dinama Velimir Zajec (68) jutros se testirao na koronu obzirom da je ovoga vikenda pokazivao simptome zaraze. Test je pokazao da je pozitivan te će stoga Zajec ostati u Zagrebu i neće putovati u prijestolnicu Bavarske. Zanimljivo je da je prije derbija u petak Zajec bio na tradicionalnom ručku s čelnicima Hajduka, no nije za sada nema vijesti o eventualnoj pojavi simptoma ili zarazi drugih osoba koje su bile u društvu predsjednika Dinama.

GALERIJA Olmo i Zajec zajedno na Maksimiru! Španjolska zvijezda na otvaranju HNL-a

Velimir Zajec je živuća legenda hrvatskog prvaka. Kao igrač je plavi dres nosio od 1974. do 1984. godine. Bio je član slavne generacije 1982. te je dvaput uzeo titulu najboljeg nogometaša Jugoslavije 1979. i 1984. godine. U Dinamu za kojeg je nastupio 238 puta dobio je nadimak "Zeko", a zadržao ga je i u Panathinaikosu za kojeg je igrao od 1984. do 1988. godine. Trenersku je karijeru započeo 1998. godine u Dinamu, a igrao je i za reprezentaciju Jugoslavije za koju je od 1977. do 1985. godine prikupio 36 nastupa.

Počekom ove godine je jeku veliki promjena u upravljačkim strukturama kluba postao predsjednik Dinama svrgnuvši s te pozicije Mirka Barišića. Najprije je na izborima za Skupštinu lista "Dinamovo proljeće", čiji je Zajec bio nositelj, uzela pobjedu. Zatim je na izborima za predsjednika raspadom potpore Barišiću došao na čelnu poziciju kluba. Nakon restrukturacije upravljačkih tijela kluba u vidi pojačanog utjecaja i sudjelovanja navijača Dinamo je u turbulentnoj i zahtjevnoj sezoni uzeo trostruku krunu, a u novu sezonu ušao je s iznimno jakom momčadi tako ulijevajući nadu u početak novog i još uspješnijeg razdoblja u slavnoj povijesti kluba s Maksimira.

VIDEO Kaos na derbiju! Navijači nasrnuli na svečanu ložu, slavni dinamovac ih smirivao