Veliki veslački derbi na Jarunu: Martin protiv Martina

Ako se u hrvatskom veslanju neko rivalstvo može proglasiti velikim derbijem onda je to svakako dvoboj u samcima između dvojice olimpijaca. Damiru Martinu, srebrnom skifistu iz Rija i brončanom iz Tokija, rukavicu izazova bacio je Martin Sinković, dvostruki olimpijski pobjednik u dvojcu na pariće odnosno dvojcu bez kormilara i taj dvoboj je zakazan za subotu oko 15.45.

Da nije tek izašao iz ozljede rebara, u utrku bi se uključio i drugi dvostruki olimpijski zlatnik Valent Sinković a nastupiti je planirao i David Šain, član najboljeg svjetskog četverca na pariće kojeg je činio sa spomenutima, ali su ga spriječile vodene kozice u obitelji.

- Naš trenažni plan uvijek je bio da do Croatia Opena treniramo pola u skifu a pola u dublu, a nakon toga samo dubl. Tako je bilo i kada smo činili četverac, do Croatia Opena smo vozili skifove i dublove - kazao je Martin Sinković koji će nakon subotnjeg samca nastupiti i u nedjeljnoj utrci dvojaca na pariće:

- Još do prije nekoliko dana nismo znali hoće li se Valent oporaviti, no vratio se nakon četverotjedne pauze. A vratio se u dobrom stanju. Mislio sam da ću ga u samcu, nakon takve pauze, lako pobijediti no nije se dao.

Za razliku od Valenta koji je ima prisilni odmor, Damir Martin se sada planirano više odmara nego prije.

- Po ulasku u 30-te shvatio sam da mi se vrijeme oporavka značajno povećalo pa smo korigirali neke stvari. Recimo, sada više idem na masaže, a smanjilo sam dnevnu kilometražu na vodi sa 20 na 18 kilometara. Reducirali smo i trening snage koji radim s manje serija i ponavljanja. Važno je da u postolimpijskoj godini ostanem zdrav i da stvorim dobru bazu za 2023. u kojoj će Svjetsko prvenstvo u Beogradu biti kvalifikacijsko. A pored dvije olimpijske medalje, ja nemam još niti jednu svjetsku medalju pa zaključite sami.

Ono što veslače čeka ove sezone jesu prva regata Svjetskog kupa u Beogradu, druga u Poznanju, treća u Luzernu te Prvenstvo Europe u Munchenu i Svjetsko prvenstvo u češkim Račicama.

- Ja ću nastupiti na EP-u sigurno, a SP-u vjerojatno, a moguće je da Poznanj preskočim - najavljuje svoje planove Martin koji se odaziva na to prezime.

A Martin (Sinković) kojem je to ime nada se nastavku jedne pamtljive serije.

- Iz dvojca na pariće u dvojac bez kormilara otišli smo sa 29 pobjeda u nizu i, da se ne lažemo, taj niz bismo voljeli nastaviti, a da li će to biti moguće ovisit će dakako i o konkurenciji.

A već prvi izazov braća Sinković imat će u nedjelju, drugog dana 38. izdanja Croatia Opena kojeg organizira Zagrebački veslački savez uz suradnju Veslačkog kluba Croatia. A što nas ovog vikenda očekuje na jarunskom jezeru ispričao nam je glavni tajnik ZVS-a Josip Kostelić:

- Pomalo neočekivano dolazi nam skoro 700 veslača iz 12 zemalja. Popuštanje mjera i nedostatak natjecanja učinili su svoje. Pa mi smo lani ovdje na regati Svjetskog kupa imali značajno manje sudionika. Za neke zemlje, baš kao i za nas, ovo će biti kriterijsko natjecanje za izbor reprezentativaca na svjetskim i europskim juniorskim i seniorskim prvenstvima.

S obzirom da je u tijeku prilično sušno proljeće, nametnulo se pitanje ima li dovoljno vode u jezeru?

- Deset centimetara nam je nedostajalo do povijesnog minimuma, no regata će se svakako održati - kazao je Kostelić koji se nada da se neće ostvariti prognoza previđena za subotu.

A prognostičari previđaju kišu i vjetar što bi bila dramatizirajuća kulisa za veliki obračun Martina protiv Martina ali i niz drugih kvalitetnih utrka na ovom tradicionalnom veslačkom događanju za kojeg Damšo kaže:

- Zagreb Open je uvijek prva proljetna regata koja dobro dođe i nama veslačima i trenerima da vidimo s čime startamo u sezonu.