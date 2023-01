Veliki hendikep za hrvatske tenisače: Čilić propušta dvoboj s Austrijom. Poznata je njegova zamjena

Za predstojeći susret Davisova kupa s Austrijom u Rijeci (4. i 5. veljače) hrvatska će reprezentacija biti oslabljena za neigranje Marina Čilića, koji je nedavno operirao koljeno (zbog ozljede je otkazao i nastup na Australian Openu). Umjesto njega izbornik Vedran Martić u sastav je pozvao Ninu Serdarušića. Preostala četvorica nominiranih su Borna Ćorić, Borna Gojo, Nikola Mektić i Mate Pavić, potonja dvojica kao igrači parova.

– Kao što znate, Marin Čilić je operirao koljeno i neće nastupiti u Rijeci. Njegovo mjesto u sastavu zauzet će Serdarušić, koji je naš sljedeći najbolje plasiran igrač, pa je na neki način i logična zamjena – napomenuo je izbornik Martić na konferenciji za novinare u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn.

19.11.2021., Zagreb

Izvan kruga nominiranih u našem će sastavu biti i mladi Mili Poljičak i Dino Prižmić. Reprezentativce će podržati i s njima trenirati i Ivan Dodig.

Goste će predvoditi njihov najbolji igrač Dominic Thiem, koji je imao probleme s ozljedom ruke, no u završnici dvoranske sezone ponovno je igrao dobar tenis.

– Očekujemo da će biti spreman za susret u Rijeci. Osim njega, za pojedinačne mečeve tu su iskusni Dennis Novak i Jurij Rodionov, koji su dobri igrači na Challenger razini. U paru imaju uigranu kombinaciju Alexandera Erlera i Lucasa Miedlera. Nadam se da ćemo se dobro pripremiti i da ćemo u Rijeci biti pravi. Svi očekujemo novu pobjedu – istaknuo je Martić, koji se još jednom osvrnuo i na lanjsku završnicu u Malagi.

– Da uđemo u finale, nedostajao nam je taj jedan set. Nedostajalo nam je malo sreće, ali, eto, sad imamo Austriju u Rijeci, naši igrači su spremni, kao i uvijek, boriti se za hrvatsku reprezentaciju i nadam se da ćemo proći Austriju i kvalificirati se za završnicu – zaključio je izbornik.

Igrače je na presici predstavljao Nikola Mektić, zagrebački dio našeg ubojitog para.

– Mate i ja odlično smo ušli u novu sezonu, osvojili ATP turnir u Aucklandu, no malo smo razočarani nastupom na Australian Openu. Naše su ambicije bile puno više od drugog kola, najmanje četvrtfinale, no ponovno smo, kao i lani, izgubili od domaćeg para. Što se tiče Austrijanaca, protiv Erlera i Miedlera igrali smo u dva navrata, posljednji put ove godine u polufinalu Aucklanda, gdje smo pobijedili u dva seta, no meč je mogao otići i na drugu stranu. Neće biti lako, za pobjedu ćemo morati odigrati meč na svojoj najboljoj razini – smatra Mektić.

27.01.2023., Zagreb

Trebalo bi se sve to događati pred ispunjenim tribinama, najavljuju se navijači iz cijele Hrvatske.

– Rijeka se i nedavno na Billie Jean King kupu pokazala kao odličan domaćin, očekujemo veliku podršku naših navijača. Bit će organiziran autobusni prijevoz iz niza naših gradova. Vrijeme je karnevala, imat ćemo na tribinama i podršku Zvončara. Za navijače smo osigurali iznimno povoljne cijene ulaznica od pet eura – otkrio je izvršni direktor HTS-a Vladimir Jovanoski.

Da dođu u što većem broju, navijače je pozvala i predsjednica HTS-a Nikolina Babić.

– Predstojeći susret u Rijeci za nas je iznimno važan jer bismo pobjedom osigurali nastup u završnoj fazi. Ovim putem pozivam sve ljubitelje tenisa da daju podršku našim najboljim igračima, koji nakon duljeg vremena ponovno igraju meč Davisova kupa u Hrvatskoj.

Ždrijeb za susret Hrvatske i Austrije održat će se u petak s početkom u 12 sati u Muzeju grada Rijeke, popularnoj Šećerani.