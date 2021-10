Važne pobjede Švedske, Ukrajine i Škotske

Sigurnom 3-0 (1-0) domaćom pobjedom protiv Kosova nogometna reprezentacija Švedske primaknula se vodećoj Španjolskoj na samo bod zaostatka na vrhu skupine B kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, a usto ima i jednu utakmicu manje odigranu.

Strijelci za Švedsku bili su Forsberg (29-11m), Isak (62) i Quaison (79). Švedska sada ima 12 bodova iz pet susreta, dok je Španjolska vodeća sa 13 bodova iz šest utakmica. Grčka je u samoj završnici s dva gola stigla do 2-0 (0-0) pobjede protiv Gruzije, a strijelci su bili Bakasetas (90-11m) i Pelkas (90+5). Grčka je treća u skupini s devet bodova iz pet utakmica, Kosovo četvrto s četiri iz šest, a Gruzija posljednja s jednim iz šest utakmica.

Ukrajina je prvom pobjedom u skupini D nakon pet remija, 2-1 (2-1) uspjehom na gostovanju kod Finske zasjela na drugo mjesto skupine D. Jarmolenko (4) je doveo Ukrajinu u vodstvo, Pukki (29) je poravnao, samo da bi Jaremčuk (34) vratio prednost na stranu gostiju.

Druga Ukrajina sada ima osam bodova, četiri manje od vodeće Francuske, a dva više uz utakmicu više od treće BiH koja je ranije u subotu kao gost svladala Kazahstan sa 2-0 (1-0) golovima Prevljaka (25, 66). Finska je četvrta s pet bodova iz isto toliko utakmica, dok je Kazahstan posljednji s tri boda.

Foto: Neil Hanna October 9, 2021, Glasgow, United Kingdom: Glasgow, Scotland, 9th October 2021. Andrew Robertson of Scotland celebrates John McGinnÕs goal during the FIFA World Cup qualifiers match at Hampden Park, Glasgow. Picture credit should read: Neil Hanna / Sportimage Photo via Newscom

Vrlo važnu pobjedu u borbi za drugo mjesto u skupini F ostvarila je Škotska koja je na Hampden Parku nakon preokreta svladala Izrael sa 3-2 (1-2). Gosti su dva puta vodili preko Zahavija (5) i Dabbura (32), Škotsku su u igru vraćali McGinn (30) i Dykes (57), da bi pobjedu osigurao McTominay (90+4) duboko u sudačkoj nadoknadi.

Škotska je druga sa 14 bodova, četiri manje uz utakmicu više od vodeće Danske, koja kasnije u subotu gostuje kod Moldavije, dok je Izrael treći sa 10 bodova.