Vatreni zabio Francuskoj pa poručio: Ovaj gol mi ne znači puno

Hrvatska je na Maksimiru izgubila od Francuske s 2:1 u četvrtom kolu skupine A Lige nacija. Susret je prokomentirao Dejan Lovren.

- Prvih 15 minuta nismo dobro stajali. Nakon toga mogu pohvaliti ekipu, trudili smo se i imali nekoliko prilika. No, nemojmo zaboraviti da su to Francuzi kojima je dovoljna jedna lopta ako nisi koncentriran. Zabili su nam dva gola iz tri udarca. No, možemo izvući nešto pozitivno jer je bolje nego prošli put - rekao je Lovren za Novu TV.

Francuzi opet nisu briljirali, ali su nas svladali.

- Jako je to frustrirajuće. Igraš lijepo, ali na kraju su najbitnija tri boda. Zadovoljan sam ekipom, ali barem da smo izvukli bod.

Prokomentirao je i navijače.

- Drago nam je igrati pred našom publikom. A i njima je bilo bolje gledati jer nije bilo kiše.

Susret je prokomentirao i strijelac Nikola Vlašić.

- Gol mi ne znači puno kad se izgubi. Nitko ne razmišlja o golu kada se izgubi utakmica - rekao je Vlašić.