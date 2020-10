UŽIVO OD 20:45 Dalić s Petkovićem napada momčad vrijednu vrijednu više od milijardu eura

Svjetski prvaci ponovno u Maksimiru nakon 20 godina! I opet Francuzi, i opet protiv Hrvatske koja drži poziciju u svjetskom vrhu, kao i 2000. godine, ali koja je tada na domaćem terenu bila – izviždana. Zamislite, tog 28. svibnja 2000. sraz prvaka svijeta i trećega na svijetu u Maksimiru gledalo je samo deset tisuća ljudi.

Hrvatska reprezentacija, dakle, drugi put u svojoj povijesti dočekuje svjetskoga prvaka u Zagrebu, a ukupno sedmi put sudara se s nositeljem svjetskoga zlata. U pet takvih nastupa (2000., 2020. Francuska, 2005. i 2006. Brazil, 2012. Španjolska) bila je poražena, jedini skalp aktualnog prvaka svijeta skinut je 2006. godine u Livornu, istina protiv B momčadi Italije.

Malo smo umorni, ali i oni su

– Dolaze nam svjetski prvaci, najbolja momčad na svijetu. Ovo je najteža utakmica u ovom ciklusu, u kojoj ne smijemo griješiti, ni biti u crnoj rupi kao što smo bili protiv Šveđana. Oni sve kažnjavaju. Mora biti puno više discipline i puno više trčanja.

Straha nema, zašto bi ga bilo? Igramo pred svojom publikom. Malo smo umorni, isto kao i oni, ali ovo je prilika za revanš – kazao je izbornik Dalić i dodao:

– Prije se govorilo da Njemačka uvijek pobjeđuje, a danas je to Francuska. Malo je frustrirajuće kad ti igraš, pokušavaš nešto, a oni ti zabiju četiri gola. Ne treba ići na ljepotu, na pas, protiv njih moraš igrati na rezultat. Nije bitna izvedba. Imamo nekih dugova prema Francuzima. Dvaput smo bili blizu, a dvaput smo izgubili čisto i zasluženo jer smo griješili. Nama se događaju golovi protiv Francuza s viškom igrača u skoku. To su sitnice koje velike ekipe kao što je Francuska uvijek kažnjavaju. Možda Švicarci i Šveđani neće to kazniti, ali Francuzi hoće.

Komentirao je i posljednji nastup Francuza u Ligi nacija.

– Navijao sam za to da Francuzi pobijede Portugal i uzmu tri boda jer bi došli opušteniji k nama, ali nisu. Najvažnije je da ne gubimo lako loptu, a kad je izgubimo, da radimo prekid i da se stignemo vratiti.

Oni protivniku puste posjed, puste igru i pas i onda se u tranziciji sjajno otvaraju. Moramo paziti na prekide. Nije bitno igra li Mbappé ili Martial ili netko drugi. Oni imaju tri momčadi, vrijede više od milijarde eura. Najskuplja i najbolja momčad na svijetu – nastavlja Dalić.

Kad smo već kod tržišne vrijednosti, ovaj saziv Francuza vrijedi 1,24 mlrd. eura i nisu najskuplji, nego su to Englezi s 1,29 mlrd. eura.

Vatreni će zaigrati u formaciji 4-2-3-1. Brozović ima kartone, odmarat će se Ćaleta-Car, Melnjak i Brekalo, a ulaze Vida, Barišić i D. Bradarić.

– Moramo se drukčije organizirati jer ne bih htio da se netko sad ozlijedi jer je igrao previše. Umjesto Brozovića konkuriraju Badelj, Kovačić i Rog. Nikad nisam rekao da je Liga nacija nevažna, to su krive konstatacije. Mi želimo ostati u elitnoj skupini.

Nama je prioritet bila i utakmica sa Švicarskom jer je ona bila važna za status nositelja u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo – istaknuo je izbornik.

Turci pokazali da se može

Na kraju, potvrdio je da se u prvih 11 vraća Bruno Petković.

– Igrači su puno spremniji nego što su bili u rujnu. Moram paziti da se ne preforsiraju i ne ozlijede. Nisam rekao da su igrači nespremni, i Bruno je u puno boljem stanju nego što je bilo. On prošlu utakmicu nije igrao iz mojih taktičkih razloga, a danas će započeti utakmicu. Bruno Petković igrač je koji našoj reprezentaciji treba i njegov način igre nama jako odgovara. On je na puno boljem nivou nego što je bio – zaključio je Dalić.

Pitalica za kraj: znate li kada je Francuska posljednji put bila poražena i tko ju je porazio? Odgovor: u lipnju 2019. godine porazili su je Turci u Konyi rezultatom 0:2 u kvalifikacijama za EP. I tamo je došla kao svjetski prvak. Dakle, može se!

Ako vjeruješ u pobjedu reprezentacije, pregledaj Germania ponudu i dodatno zarazi