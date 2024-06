Vatreni su skinuli prokletstvo koje ih je dugo pratilo, a do poluvremena je moglo pasti i osam komada

Portugal je dugo bio najveća 'crna mačka' hrvatske reprezentacije, a sad je konačno i taj skalp skinut. Vatreni su u prijateljskom dvoboju na Nacionalnom stadionu u Lisabonu nakon čak sedam utakmica bez pobjede (šest poraza i jedan remi) konačno uspjeli svladati reprezentaciju Portugala i tako najavili sjajan nastup na Europskom prvenstvu u Njemačkoj na kojem igramo protiv Španjolske za šest dana. Hrvatska reprezentacija je tako sad listu reprezentacija protiv kojih smo igrali više od jednom, a da ih nismo pobijedili, učinila praznom. Dakle, od 58 reprezentacija protiv kojih je Hrvatska igrala više od jedne utakmice, od ove utakmice ima pobjede protiv apsolutno svih!

Pongračić i Šutalo sjajni

Ne samo da su vatreni upisali pobjedu na gostujućem terenu protiv jedne od najopasnijih i najzvučnijih reprezentacija na nadolazećem Euru, nego su odigrali odličnu utakmicu. Osim početnih desetak minuta drugog dijela u kojem je Portugal bio uistinu dominantan, Hrvatska je bila ta koja je bila konkretnija, taktički discipliniranija i suviše opasnija. U prvom poluvremenu je domaćin imao možda jednu izglednu situaciju, dok je Hrvatska imala minimalno osam pravih prilika pred suparničkim vratima. Do vodećeg pogotka vatreni su došli kad je Portugalac Vitinha sapleo Matea Kovačića, a kapetan Hrvatske Luka Modrić je, na obljetnicu svojeg debija na Europskom prvenstvu 2008. protiv Austrije kad je također zabio s bijele točke, svladao portugalskog vratara Dioga Costu s 11 metara u osmoj minuti susreta. Nakon toga je Hrvatska nastavila nizati prilike, a najviše je u njima sudjelovao fantastični lijevi bek vatrenih Joško Gvardiol, što u kreaciji, što u završnici. U prvom dijelu vatreni su mogli imati i tri ili četiri gola prednosti, toliko su bili dominantni po stvorenim prilikama.

Kao što smo već i rekli, početak drugog dijela je bio jedini period dominacije momčadi Roberta Martineza, i tad je i došao izjednačujući pogodak. U 48. minuti Nelson Semedo je prošao po desnoj strani, odigrao u sredinu na peterac za Dioga Jotu koji je nesmetan matirao Livakovića za 1:1. Međutim, vatreni su uspjeli podnijeti nastavak tog naleta te se vrlo brzo, već u 56. minuti vratiti u vodstvo. Mario Pašalić je fantastično pucao s ruba kaznenog prostora, lopta se od Coste odbila do grede, pa sve do Ante Budimira, koji je kao pravi lisac dočekao odbitak i glavom pospremio loptu u mrežu. Do završetka susreta su podjednak broj prilika imali i jedni i drugi, a Hrvatska je u generalnoj probi pokazala da se može bez većih problema nositi i s najvećim protivnicima.

Hrvatska nakon pobjede u Lisabonu putuje u kamp u Neuruppin, gdje će od nedjelje nadalje odraditi posljednje pripreme uoči početka Eura. A za Dalića i njegove izabranike prvi dvoboj skupine B, koja je proglašena skupnim smrti na turniru, na rasporedu je u subotu 15. lipnja u Berlinu od 18 sati protiv reprezentacije Španjolske.