Vatreni poručio: Neću se nametati preko medija, izbornik je tu da odluči

Ante Rebić, Eintrachtov junak iz finala Kupa s Bayernom, uživa na reprezentativnim pripremama u Rovinju.

- Naporno radimo, a uvjeti su nam odlični. Smještaj je fenomenalan i sve se odvija u najboljem redu. Atmosfera u reprezentaciji je dobra, među nama vlada zajedništvo jer svi imamo isti cilj - rekao je Rebić pa se osvrnuo na ciljeve na SP-u.

- Nemam neke osobne ciljeve, nego nam je cilj proći skupinu pa ići korak po korak. Vidjet ćemo koliko daleko možemo dogurati. Nikada se nisam nametao preko medija pa neću ni sada. Uvijek dajem 100 posto od sebe, a izbornik će na kraju izabrati ono što je najbolje za Hrvatsku.

Slijede prijateljske utakmice pa susret s Nigerijom u prvom kolu SP-a.

- Ne bih se previše zamarao Nigerijom, mi smo kvalitetnija momčad s boljim pojedincima i sada je na izborniku to uklopiti u jednu cjelinu. Nismo previše razmišljali ni o Brazilu jer smo koncentrirani na svakodnevni rad, ali Brazil i Senegal bit će dvije dobre provjere kao uvod u Svjetsko prvenstvo.

S Nikom Kovačem je osvojio njemački kup.

- Kad se sve zbroji, mogu biti samo zadovoljan jer smo nakon 30 godina donijeli trofej u Frankfurt i naravno da mi je drago što sam ugradio dva gola u finalnu pobjedu nad Bayernom. Osim toga, potpisao sam novi ugovor prije Božića, na još tri sezone i zasad sam u Eintrachtu, a sve ostalo vidjet ćemo na kraju prijelaznog roka. S Nikom Kovačem nije bilo teško raditi, on je dobar trener i dobar čovjek. Još sam u siječnju naglasio da je on kalibar za Bayern, to se sada ostvarilo i uvjeren sam da će tamo napraviti dobar posao.