Vatreni gostuju u Slavoniji, a prvi put su bez ijednoga Slavonca! Vranješ: Iznenađen sam

Šuker, I. Cvitanović, Špehar, Krpan, Bjelica, Vranješ, Babić, Barišić (Osijek), Rapaić (Nova Gradiška), Vlaović (Cernik), Pranjić (Našice), Olić (Davor), Bošnjak (Vinkovci), Mandžukić (Slavonski Brod), Mitrović (Požega), Vida (Donji Miholjac) – najpoznatiji su i najvažniji slavonski nogometaši u samostalnoj Hrvatskoj, ujedno i višestruki A reprezentativci, osvajači svjetskih medalja. Među njima su i strijelci najvažnijih golova u povijesti vatrenih, poput Šukera i Mandžukića u polufinalima svjetskih prvenstava, a jedan Slavonac – legendarni Olić – ostat će zauvijek upamćen kao jedini reprezentativac koji je svojim pogocima pridonio pobjedama Hrvatske nad trima svjetskim prvacima: Talijanima (2002.), Englezima (2007.) i Nijemcima (2008).

Žalostan sam...

Zašto sada ovakav osvrt s primjesom regionalizma? Evo zašto: hrvatska reprezentacija suočena je s nesvakidašnjom situacijom – u nedjelju je domaćin Poljskoj u slavonskoj metropoli Osijeku, a u svojim redovima valjda prvi put u povijesti nema nijednoga Slavonca! Posljednji je otišao legendarni Vida i ostavio selekciju bez prepoznatljivoga slavonskog štiha; više nema tko narezati kulen i slaninu, nema tko povesti bećarac, raznježiti se uz milozvučnu tamburicu...

Izložili smo ovaj fenomen jednome od najpopularnijih slavonskih nogometaša svih vremena, legendarnome Ivici Grnji, danas 75-godišnjaku, nekadašnjem strelovitom napadaču Osijeka, kasnije i HNS-ovu dugogodišnjem instruktoru za Slavoniju i Baranju te izborniku mladih selekcija HNS-a.

– Žalostan sam. Jako bih volio kada bi A reprezentacija imala barem jednoga Slavonca u svojim redovima, ali eto, nastupila su neka nova vremena. Nažalost, ta je situacija usko vezana za NK Osijek, jer malo je domaćih igrača koji su u njemu tijekom godina dobivali šansu da se standardiziraju i afirmiraju – kaže nam Grnja pa dodaje:

– Ajde, u mladoj reprezentaciji dvojica su igrača Osijeka rođenih u Slavoniji, Bukvić i Matković, pa mi to daje nadu da bi se stvari mogle u dogledno vrijeme promijeniti u korist Slavonaca. Budu li u Osijeku imali strpljenja raditi s njima, stati uz njih, biti im podrška.

Dok ste bili zaposlenik HNS-a, Slavonija je bila nepresušan izvor reprezentativaca?

- Mi smo u to doba neprestano bili tražili igrače po cijeloj Slavoniji. Bio sam povezan sa svim trenerima svih klubova u svim županijama, kao instruktor za Slavoniju bio sam u svakodnevnim kontaktima s njima. Poslije svakoga vikenda imao sam odmah informaciju tko je od igrača kako igrao. Kao instruktor organizirao sam turnire županijskih selekcija Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske, nakon tih turnira okupio bih trenere koje su vodili te igrače u klubovima i tamo bismo zajedno, analizirajući svaku poziciju, bili sastavljali najbolju selekciju Slavonije i Baranje. Sljedeća razina bili su onda međusobni susreti selekcija naše regije protiv zagrebačke, riječke, varaždinske i splitske. Na njima zagrebačka regija uglavnom je bila dominantna, a naša slavonska i splitska regija borile su se za drugo mjesto – naglasio je Grnja.

Osječanin Jurica Vranješ jedan je od niza slavnih hrvatskih reprezentativaca koje je iznjedrila Slavonija; finalist Lige prvaka s Bayerom i finalist Europske lige s Werderom, sudionik Svjetskog prvenstva 2002. i 2006. godine.

- Otkada postoji hrvatska reprezentacija, Slavonija je imala barem jednoga igrača u njoj, ponekad i četvoricu-petoricu, i baš sam iznenađen da sada više nema niti jednoga. Da postoji takav igrač, koji bi svojom kvalitetom to zaslužio, izbornik bi ga sigurno pozvao u selekciju. Naravno da ova situacija žalosti Slavonce, osobito klubove, Osijek, Marsoniju..., da nema niti jednoga igrača u reprezentaciji koji je prošao njihove škole. Nadam se da ova situacija neće dugo trajati, da to nije put kojim će ići reprezentacija – kaže Vranješ.

Kod Talijana stangnira

Ključan faktor u postupnom putu povratka Slavonaca bit će NK Osijek?

- Da, ali s obzirom na politiku koju u Osijeku vodi njegov sportski direktor, veliko je pitanje koliko će u Osijeku igrati Slavonaca i općenito domaćih igrača. Evo, na primjer tu je sada Antun Matković, koji će sigurno ostati još jednu sezonu u Osijeku, i on je potencijal koji bi jednoga dana mogao biti A reprezentativac, ali za to će se morati negdje u inozemstvu dokazati i nametnuti se izborniku. Za njega je veliki iskorak što je sad kao 18-godišnjak u selekciji U-21, a mladić na žalost u posljednja tri-četiri mjeseca u klubu stagnira kod talijanskog trenera. No, Olić je donio novi štih selekciji, da jedan 18-godišnjak može bez problema participirati u selekciji U-21. To je dobar put; i za igrača, i za selekciju. Kao što u dobi od 21 godine mi nemamo boljega stopera od 17-godišnjega Vuškovića – zaključio je Vranješ.

Kad smo već kod deficita Slavonaca u A vrsti, taj trend potencijalno bi ove jeseni prvi mogao prekinuti 22-godišnji Vinkovčanin (rođen u Zagrebu) Dion Drena Beljo, danas preporođen u redovima bečkoga Rapida. Beljo već ima dva nastupa za A vrstu, protiv Turske i Walesa prošle godine, a bio je i u sastavu Hrvatske na završnici Lige nacija u Rotterdamu.