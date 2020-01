Vaterpolo se vratio kući: Mađari su u vaterpolu ono što su Brazilci u nogometu

Na samo 50 metara udaljenosti od Dunava, nešto sjevernije od čuvene ade Margitszigeta, smjestila se velebna Duna Arena, kompleks bazena u Budimpešti na kojemu se održava ovogodišnje Europsko prvenstvo u vaterpolu.

Za ovu priliku središnji bazen ima kapacitet od 5300 gledatelja i uglavnom je dosad bio pun kad je igrala mađarska reprezentacija.

No sad kad su počele završne nokaut utakmice, od četvrtfinala pa nadalje, vjerojatno će ga uspjeti napuniti i okršaji ostalih reprezentacija.

No bazenu i organizaciji, ističu to i naši vaterpolisti, nema se što predbaciti domaćinu. Sve je idealno, tu je i bazen za zagrijavanje (uz one za skokove u vodu i ronjenje), voda je idealne temperature, puno je ulaza i izlaza pa se gledalište brzo puni, ali i brzo prazni. Nema čekanja u redovima...

Meksikanci su se zaigrali

Zanimljiva je prošlost tog bazena. On je trebao biti središnje mjesto za Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima kojemu je Budimpešta trebala biti domaćin 2021. godine.

No nakon što je meksička Guadalajara, koja je trebala biti domaćin SP-a 2017. godine, u veljači 2015. otkazala domaćinstvo, Mađari su se ponudili da oni ispune prazninu. I požurili su se s gradnjom bazena čiji je idejni tvorac bio poznati mađarski arhitekt Ferenc Marcell.

I kao što se zna, Mađari su stigli na vrijeme 2017. organizirati jedno od najboljih svjetskih prvenstava u plivanju, vaterpolu, skokovima u vodi... Nama će to prvenstvo ostati u sjećanju po svjetskoj kruni koju su osvojili naši vaterpolisti.

A zbog čega je Meksiko otkazao? Pa, navodno zbog pada cijene nafte, odnosno zbog smanjenja državnih prihoda koji su uslijedili kao logična posljedica toga.

Ukratko, Meksikanci su se malo zaigrali, SP u vodenim sportovima male su Olimpijske igre i nije ih lako organizirati pa su ovaj put ostali bez pet milijuna USD pologa koje je FINA (Međunarodni savez za vodene sportove), naravno, zadržala.

No to je sitnica u odnosu na 120 milijuna koliko je procijenjeno da bi ih stajalo Svjetsko prvenstvo.

Dijete vraćeno materi

A Budimpešta se tako našla u prilici da u kratkom vremenu, od 2014. do 2020. godine, organizira dva europska prvenstva u vaterpolu i još jedno svjetsko u vodenim sportovima. A nije to ni čudno jer Mađari su jaki i u plivanju i u vaterpolu.

Što se potonjeg tiče, mogli bismo reći da je “dijete vraćeno materi” jer su Mađari 12-erostruki europski prvaci u vaterpolu, organizirali su prvo Europsko prvenstvo 1926. i osvojili prvih pet kruna zaredom (1926. u Budimpešti, 1927. u Bologni, 1931. u Parizu, 1934. u Magdeburgu i 1938. u Londonu).

A prvenstvo koje je u tijeku već je peta europska smotra kojoj je Budimpešta domaćin (1926., 1958., 2001., 2014. i 2020. godine). Jednostavno, Mađari su u vaterpolu ono što su Brazilci u nogometu.

