Varaždin protiv Osijeka nastavio niz ligaških uspjeha! Vratari su zvijezde utakmice

U susretu 17. kola SuperSport HNL-a Varaždin i Osijek su odigrali bez golova. Bila je to osma utakmica Varaždina u nizu bez poraza, dok je Osijek u zadnjih osam kola samo jednom poražen. Osijek je prvi zaprijetio u osmoj minuti. Dantas je pucao, ali je Zelenika dobro reagirao.

Uzvratio je Varaždin u 18. minuti s dvije velike prilike, no Malenica je sjajno reagirao. Nakon ubačaja Mitrovskog iz kornera Marina je pucao glavom s 8-9 metara, no Malenica je obranio, na odbijanac je natrčao Dabro, ali je Malenica nogom obranio i njegov udarac, a potom rukom izbio loptu praktički s gol crte. U 45. minuti Malenica je još jednom spasio goste. Pucao je Šego, ali je gostujući vratar bio siguran. U kontri je zaprijetio i Osijek, no Danats je bio neprecizan s ruba kaznenog prostora.

GALERIJA Armada je stigla u Split! Pogledajte kako ih je policija dočekala

Drugo poluvrijeme počelo je velikom obranom Zelenike. Omerović je ubacio iz prekida, lopta je došla na drugu vratnicu do Jelenića koji je pucao glavom, međutim vratar Varaždina je sjajnim refleksom sačuvao mrežu. Nažalost, bilo je to sve u drugom poluvremenu. Borba se većinom vodila na sredini terena, a u posljednjih dvadesetak minuta pao je i ritam igre i više nije bilo uzbuđenja pred vratima.

Ovim rezultatom Varaždin je zadržao četvrto mjesto, dok je Osijek peti. Od 17.45 sati na Poljudu se u derbiju kola sastaju Hajduk i Rijeka. Rijeka derbi dočekuje vodeća sa 32 boda koliko ima i Hajduk, dok je Dinamo treći do 26 bodova.

Foto: sofascore

VIDEO