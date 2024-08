Valent Sinković u novom velikom izazovu: Evo što čeka našeg proslavljenog asa nakon olimpijskog zlata

Od povratka u Hrvatsku, s trećim olimpijskim zlatom oko vrata, braća Sinković doživjela su nekoliko čestitarskih slavlja. Nakon fešte na zagrebačkom središnjem trgu, a potom i u Samoboru, Valent i Martin razdvojili su se i svaki od njih zaputio se u gradove iz koji potječu njihove supruge pa ih Split i Sinj slave kao svoje zetove.

Spartan kao novi izazov

I dok Martin razmišlja kamo otputovati sa suprugom, Valent je pak u mislima vezanim za novi sportski izazov. A štroker zlatnog olimpijskog para odlučio je nastupiti na jednoj od hrvatskih Spartan utrka koja će se, na našem najsunčanijem otoku, održavati od 10. do 13. listopada.

Kao ikona jednog tradicionalnog sporta, kako to da se Valent odlučio okušati u nečemu što se smatra sportom budućnosti?

– Sviđa mi se taj način razmišljanja da se što više ljudi počne baviti tjelovježbom i brigom o vlastitoj prehrani i zdravlju.

S jedne je strane sport koji je na Olimpijskim igrama od 1900., a s druge sport koji na mala vrata, kao dio modernog pentatlona, ulazi na sljedeće Igre.

– Znam da će se u Los Angelesu trčati Spartan utrka na 100 metara s preprekama, a upravo u toj disciplini, baš kao i u utrci na pet kilometara, na Hvaru će se održati Svjetsko prvenstvo. Bit će to, čini mi se, jako televizično i za publiku zanimljivo jer će se odvijati na puno manjem prostoru nego utrka na 21 kilometar.

A baš je to distanca koju je izabrao Valent.

– Meni je to zanimljivije. Dosta ljudi ne voli trčati jer im to bude dosadno, no ovo je 21 kilometara trčanja uz neprestane prepreke, mislim da će ih biti 30-ak. Nije mi cilj obarati rekorde, nego proći stazu i zabaviti se. To će za mene biti opuštanje nakon zahtjevne veslačke sezone.

Koliko je pak naš proslavljeni veslač upoznat s preprekama koje ga čekaju?

– Neke znam, no nisam upoznat sa svima. Znam da će biti nošenja tereta, puzanja ispod žice, penjanja na uže i slično.

A što ako neke od njih ne bude mogao svladati?

– Da, mogao bi imati problema s penjanjem jer mi veslači dosta smo teški. Srećom, postoji pravilo da se svaka prepreka koju ne možete svladati može kompenzirati s 30 marinaca, a to vam je vježba koja se sastoji od čučnjeva, sklekova i skokova. Računam da ću morati raditi marince na pet do deset prepreka, dakle minimalno ću ih morati napraviti 150.

Svojevrsna priprema za Spartan utrku bit će Valentov nastup na velebitskom Highlanderu.

– To je utrka planinarenja koja se također proširila i više se temelji na druženju, spavanjima pod šatorima i slično. Nju je pokrenuo Jurica Barać, čovjek koji nas je doveo u Red Bull. Highlander je napravljen za rekreativce i teško ga je nazvati utrkom dok u Spartanu sudjeluju rekreativci, ali i profesionalci koji imaju ultrakompetitivne utrke.

A spomenuti Jurica Barać zaslužan je što su Sinkovići imali priliku upoznati osnivača Spartana Joea de Senu.

– Martin i ja smo 2022. bili njegovi gosti u Abu Dhabiju. Prije toga on je došao u Zagreb, jer je kupio dio Highlandera, gdje smo se i upoznali. On jako cijeni sportaše koji moraju trenirati jako puno. I od Spartana je napravio svojevrsni pokret koji se raširio mnogim zemljama svijeta. Volio bih da, kao pokret, dođe i u Hrvatsku jer smo među najdebljim nacijama u Europi.

Kakav je dojam Joe de Sena ostavio na Sinkoviće?

– On je jako zanimljiva osoba. Zapravo, takvog čovjeka još nisam upoznao. Pun je ideja, živi tisuću na sat. Sportski je fanatik, da ne kažem luđak. Naime, kad pomislim da je meni teško trenirati, a bavim se olimpijskim sportom i osvajam zlata, motiviraju me ljudi koji tako teško treniraju iz užitka.

Čistio je bazene mafijašima

A iza lika Joea de Sene je i jako zanimljiva životna priča.

– Odrastao je u Bronxu gdje je isprva čistio bazene mafijašima od čega je, na koncu, napravio biznis. Nakon što se uspio upisati na fakultet i završiti ga, dospio je i na Wall Street gdje je stvorio multimilijunsku kompaniju i onda ga je neki prijatelj zaludio ultramaratonima. Još dok je radio na Wall Streetu odlazio je na triatlone, a na kraju je pokrenuo i "utrku smrti" koja se još uvijek održava. No da bi se moglo što više ljudi natjecati, napravio je Spartan koji je nešto lakši, a postao je sport koji mijenja živote.

A kako ih mijenja, Valent je ovako objasnio:

– Da bi bio spreman za život, moraš proći teške stvari. Tako rezoniraju ljudi koji se prijavljuju za Spartan utrke i tako se žrtvuju što im psihološki poslije pomaže u životu.