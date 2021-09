Dalić za Večernji list otkrio hoće li Modrić ostati dio reprezentacije i kad završi karijeru

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je u studiju Večernjeg lista na Weekend Media Festivalu u Rovinju te pritom odgovorio na brojna zanimljiva pitanja naše Dee Redžić.

Kad je netko izbornik viceprvaka svijeta, u jednoj tako izraženo nogometnoj naciji, svakako mu nije lako obavljati posao. Ponajprije jer Hrvatska je zemlja "s četiri i pol milijuna izbornika", kako se voli reći. To znači da svi imaju mišljenje o reprezentaciji, a samim time nije moguće zadovoljiti baš sve.

Ipak, čini se da je Dalić našao dobitnu formulu. Ili joj se podosta približio. Konkretnije, čini se da je Hrvatska sad veći brend kao reprezentacija no što je bila prije njegove ere.

- Ako pogledamo cijelu priču oko hrvatskog brenda i prepoznatljivosti, mislim da je sport jako važna stvar, jedan od važnijih brendova. Ljudi znaju gdje je zbog sporta. Najviše nakon 1998. i bronce, ali vrhunac je nastao 2018., nakon finala koje je gledalo više od milijardu ljudi. Hrvatska ima više poklonika, barem kao nogometna reprezentacija.

Iako je po rezultatima najuspješniji hrvatski izbornik, naravno da je došao do ovoga gdje je zahvaljujući sjajnim mentorima i uzorima.

- Da, bilo je mnogo velikih stručnjaka koji su napravili mnogo za mene, još dok sam bio nogometaš, a kasnije i trener. Stanko Poklepović, Sergije Krešić, Branko Ivanković koji me potaknuo da upišem za trenera... Ćiro Blažević koji je vjerojatno najviše utjecao na mene i bio mi veliki vjetar u leđa. Moram biti zahvalan svim tim ljudima.

Priznao je i da se istrošio tijekom Europskog prvenstva.

- Bilo je teško, istrošilo me, ali ipak smo ispunili cilj i smetalo mi je što su neki to željeli obezvrijediti. Bilo je kritika i tad sam odlučio da me to neće pokolebati. Shvatio sam da se na greškama uči, tako se napreduje.

Čini se kao da su rotacije igrača dio tog sazrijevanja no nekako ih je previše. Ili je samo takav dojam?

- Ne rotiram puno, igrači odlaze kako su zaslužili. Sad smo malo promijenili kriterije pa igraju oni koji su aktivni u klubu, koji su u formi. Ne može igrač odigrati tri utakmice u sedam dana ako nije u formi i aktivan. Nitko ne može izdržati taj tempo pa se zato čini kao da je mnogo rotacija. Sve su reprezentacije u tom periodu mijenjale po 20 igrača - ističe izbornik i osvrće se na smjenu generacije:

- To je normalna stvar, ne samo kod nas. Ali, ne smije patiti rezultat. Zato moramo nastaviti ovako i biti prvi u skupini, to želim, to možemo, to trebamo.

Danijel Subašić se vratio u Hajduk, Dario Melnjak također, nekad Dalićevi reprezentativci.

- Drago mi je da se vratio, Hajduk je napravio dobar posao. Suba je zavrijedio dres Hajduka i nadam se da će biti u formi, to me veseli.

Kao što ga je veselilo vidjeti Marija Mandžukića na Poljudu protiv Slovenije, ali i kao što ga još više raduje povratak Luke Modrića. Bez njega kao da nema Dalića, toliko su "kao jedno".

- Divno je vidjeti bivše igrače da su uz nas, to nam jako puno znači. A Luka... Naravno da mi je drago što se vraća. Moja je želja da ostane s nama do kraja prvenstva u Kataru, a dalje ćemo vidjeti.

Možda ostane kao dio stručnog kadra?

- Ne mogu još ništa o tome reći...