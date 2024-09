Dalić: HNL je pun stranaca, nema rada ni kontinuiteta. Perišiću sam dužan pomoći u povratku

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić uoči okupljanja vatrenih obratio se javnosti od 11 sati na press konferenciji u sjedištu HNS-a. Naše najbolje nogometaše čekaju susreti u gostima kod Portugala (četvrtak, 5. rujna, 20.45 sati) te u Osijeku na Opus Areni protiv Poljske (nedjelja, 8. rujna, 20.45 sati). Osim Dalića, govorili su Ivica Olić kao izbornik U-21 reprezentacije i šef futsal reprezentacije Marinko Mavrović.

Podsjetimo, Dalić je 19. kolovoza objavio popis za utakmice s Portugalcima i Poljacima, ali su zbog ozljeda otpali stoper Martin Erlić i desni bočni Josip Stanišić. Aktiviran je pretpoziv Marku Pjaci, a upitan je i Lovro Majer, koji je ozlijedio zglob u prošloj utakmici za Wolfsburg tijekom vikenda.

- Dopustite da se osvrnem na par stvari. Otišli su Olić i Mandžukić, njima se zahvaljujem. Ivica je bio moj suradnik 6 i pol godina. Znam njegovu ambiciju, znanje, želje i energiju. Mario se nakon Eura izjasnio, izrazio želju da se bavim drugim stvarima. Hvala i njemu, idu i njemu zasluge. Žao mi je da je tako ispalo - rekao je Dalić pa nastavio:

- Također, ostali smo bez Brozovića i Vide. Oni su zlatna generacija, najbolja generacija hrvatskog nogometa. Žao mi je, ona dolazi kraju. Marcelo mi je tu odluku rekao prije EUropskog prvenstva, to je Broz. Kad se netko oprosti s 99 nastupa, to je malo čudno, no to je Broz. Nažalost ta generacija odlazi.

- Perišić? Savez i reprezentacija neće zaboraviti i podrediti što je napravio za reprezentaciju. Moja obveza kao izbornika je da mu pomognemo da se vrati. Ima moju punu podršku, bit će ponovno nositelj reprezentacije. Niko Sigur, s njim sam razgovarao nekoliko dana prije popisa. Izrazio je želju igrati za Kanadu, dečko je tako odlučio.

- Liga nacija mora imati svoje ciljeve. Moramo ostati u elitnoj skupini, da izborimo povoljan ždrijeb. Želimo se plasirati na završnicu, imamo dosta problema s ozljedama igrača. Bez Vide, Brozovića, Vlašića, Stanišića, Erlića, Majera... Pitanje je i za Čaletu-Cara i Luku Sučića, nisu ni oni sto posto - smatra Dalić.

- Desni brani? Jakić je jedini to igrao, sada je i Pjaca s tri odozada. Možda ćemo mjenjati sistem, moramo naći rješenje. Sada ćemo vjerojatno probati s Pjacom i Jakićem.

- Pongračić i Erlić su otišli u bolje klubove, Dobro da je Sosa otišao iz Ajaxa. Dečki idu tamo gdje im je bolje - kazao je izbornik A vrste.

- Osim Dinama nemamo uspjehe u Europi. Nismo ispali od Talijana, Španjolaca i Engleza, već klubova koji su niži rang od nas. To je realnost. Činjenica je, možda se ljutiti tko hoće, ali mi smo u problemu ako tražimo igrače za reprezentaciju u Hrvatskoj, osim u Dinamu. Problem je što nama igrači, čim odigraju dvije utakmice, odlaze. Ali to je realnost, klubovi moraju popuniti budžete. Mladi igrači odlaze i ne uspijevaju ništa napraviti u Europi, uz iznimke.

- Puni smo stranaca. Nemam ništa protiv njih, osam godina sam bio stranac. Struka nema vremena, nego se treneri mijenjaju. Uvijek se nađe alibi, smijeni se trenera i ide se dalje. Nema rada ni kontinuiteta. Nadam se boljem. Hrvatska reprezentacija počiva na našoj ligi. Bez dobrog SHNL-a, nema ni dobre reprezentacije - poručio je Dalić.

- Mi smo osvojili broncu u Kataru i srebro u Ligi nacija. Neki dečki su dobili medalju, a nisu se ni oznojili. Ranija generacija je deset godina krvarila za takav uspjeh. Moraju cijeniti takav uspjeh. Ne mislim ništa loše, nemojte me krivo shvatiti.

- Zahvalio bih se Daliću na prilici koju mi je dao na kraju igračke karijere i početka trenerske. Jeza me prođe kada se sjetim tih osam godina. Zahvalan sam na prilici da radim u stožeru Zlatka Dalića, imao je veliko strpljenje jer sam, tek sada vidim, bio jako zelen. Želim puno uspjeha i radujem se novoj suradnji, mene kao izbornika U-21 i njega kao A selekcije - izjavio je Olić na prvom predstavljanju kao izbornik mlade reprezentacije.

- Farski otoci su reprezentacija koju drži rezultat, bacaju se na glavu i daju sve od sebe. Obratio bih pozornost na njih, o Portugalu ne treba pričati jer on uvijek ima vrhunske rezultate i odlične rezultate - rekao je legendarni vatreni.

- Planirali smo odigrati dvije utakmice s Francuzima, ali su nam otkazali. Također, otkazao je i Iran. To je poremetilo naše planove. Problem je i u tome što hrvatsko prvenstvo u futsalu još nije počelo, pa igrači neće biti u savršenoj formi - najavio je Mavrović SP u futsalu te dodao kako vjeruje da će mini vatreni proći skupinu.