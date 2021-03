Vrsaljko: Zašto smo izgubili? Nije stvar tehnike i taktike, riječ je o drugim stvarima

Hrvatski reprezentativci Šime Vrsaljko i Mateo Kovačić prokomentirali su sinoćnji iznenađujući poraz od Slovenije u prvoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo te najavljuju susrete s Ciprom i Maltom.

– Naravno da ne možemo biti zadovoljni, ali možda je bolje da se ovo dogodilo na početku. Nastojimo stalno ići istim putem, ali rezultat kreira atmosferu. Ono što je bilo jučer ne vrijedi za danas. Morat ćemo uložiti veliki napor da se vratimo na tračnice na kojima smo bili – rekao je Vrsaljko i dodao:

– Razgovarali smo međusobno i s izbornikom. Više nije stvar taktičke i tehničke izvedbe. Tu je riječ o nekim drugim stvarima koje mi znamo i koje ćemo ispraviti. Više nemamo pravo na loš rezultat.

Zatim se osvrnuo na Cipar i Maltu.

– Sve momčadi taktički su dobre i znaju se braniti. Ako želimo napraviti rezultat, moramo riskirati, a ja sam siguran da mi to možemo – rekao je Vrsaljko.

Zatim je riječ dobio Mateo Kovačić.

– Bolje da se poraz dogodio sada nego kasnije, ali sigurno nije dobro. Razočarani smo, ali što je, tu je. Nije dobro da ovako krenemo, ali moramo se popraviti ako se želimo plasirati na Svjetsko prvenstvo.

Počeli smo utakmicu s rombom u veznom redu?

– Ne bih krivio romb, nego taj pristup. Bolja smo ekipa od Slovenije, ali to nismo pokazali. Ne bih krivio taktiku nego nas koji nismo bili na 100 posto.

Slijede utakmice na Rujevici.

– Naravno da nije dobro početi porazom, krenuli smo loše. No, ima mnogo utakmica do kraja, kvalitetni smo, moramo to dobiti i smiriti situaciju koja nije dobra.

Vatreni će odigrati tri utakmice u sedam dana.

– Nedostaje nam zajednički trening, nismo imali mnogo vremena za pripremanje, ali nisu imali ni Slovenci. Bilo bi bolje da imamo više vremena, ali ne bih ništa drugo krivio osim nas. U subotu moramo pokazati pravo lice – rekao je Kovačić i dodao:

– Siguran sam da ćemo se uzdići, bili smo puno puta u ovoj situaciji. Bolje sad nego da se to kasnije dogodilo. Sada moramo osvojiti šest bodova da bismo smirili ovu situaciju. U nogometu ne može sve biti bajno, ali sam siguran da ćemo uz našu kvalitetu to ispraviti.

Hoće li širina naše klupe doći do izražaja?

– Trebat će nam mnogo strpljenja, a to protiv Slovenije nije bio slučaj jer smo primili glupi gol. Jako je bitna širina klupe jer imamo u sedam, osam dana tri utakmice i trebat će nam svi igrači. Hvala Bogu, imamo mnogo kvalitetnih igrača i to je jako bitno.

Koliko ga poraz od Slovenije brine i zbog priprema za Euro?

– Ovo su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, o Euru još ne razmišljamo. Bitno je da sada budemo fokusirani na subotu i utorak, a za poslije ćemo vidjeti.