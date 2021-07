UŽIVO: Nezaustavljivi Sinkovići u finalu! Sjajna Barbara Matić otvorila turnir pobjedom

ŠTO NAS ČEKA DANAS?

BOKS - Luka Plantić će u osmini finala kategorije do 81kg boksati protiv Meksikanca Rogelija Romera Torresa u 12.54 sati DŽUDO - Barbara Matić nastupit će u kategoriji do 70kg, od 4.00 do 12.30 sati JEDRENJE - Šime i Mihovil Fantela nastupit će u tri plova klase 49-er od 5.05 do 7.30 sati PLIVANJE - Eventualni nastup Nikole Miljenića u polufinalu na 100m slobodno u 3.30 sati STRELJAŠTVO - Josip Glasnović nastupit će u kvalifikacijama trapa od 2.50 sati TENIS - Nastup Nikole Mektića, Mate Pavića, Marina Čilića i Ivana Dodiga te Dodiga i Darije Jurak u konkurenciji parova, od 4.00 sata VESLANJE - Valent i Martin Sinković nastupili su u polufinalu dvojaca u 5.00 sati