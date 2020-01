Srebrni rukometaši slavili na Trgu, Mate Bulić otpjevao "Moju Hercegovinu"

Hrvatski rukometaši vratili su se sinoć u Zagreb nakon što su na Europskom prvestvu osvojili srebrnu medalju. Kauboje je već u zračnoj luci dočekalo nekoliko stotina navijača i sa svojim ljubimcima proslavili uspjeh.

Danas u 12:30 Grad Zagreb im je na Trgu bana Jelačića organizirao službeni doček koji ste mogli uživo gledati na našem portalu.

13:21 - I za kraj pjesma "Neopisivo" Zaprešić Boysa.

13:16 - Mate Bulić pjeva "Moju Hercegovinu".

13:06 - Ova medalja je vaša medalja. Ispričavamo se što ste se morali nervirati i živcirati. No, dao Bog da se živcirate, a da mi uvijek donesemo medalju doma. Koliko smo dana bili zajedno? Previše. Nadamo se da nam ovo nije zadnji doček - rekao je najbolji igrač Eura Domagoj Duvnjak koji je otpjevao i himnu posvećenu Željku Musi koji je zabio gol za finale Eura.

13:04 - Jedino što mogu reći da smo preponosni na vas, bili ste nam veliki vjetar u leđa. Da, bili smo tužni nakon poraza u finalu, ali smo presretni kad ovo vidimo jer znamo da smo nešto napraviti za naš hrvatski narod. Borili smo se za našu malu Hrvatsku koliko smo znali - rekao je Igor Karačić.

12:59 - Skandira se izborniku Červaru.

- Ponosan sam što sam sa strašću i neizmjernom ljubavi vodio našu reprezentaciju. Radujem se što vidim puno djece i mladeži. Roditelji, volite svoju djecu i pomognite im kad je teško. A djecu molim da svojim roditeljima kažu "vječno ti hvala". Nema toga koji će nam oduzeti obitelj. To je kolijevka života, obitelj je sve. Da, dobili smo državu, imamo sve manje djece i sve manje ljudi. Ima i lijek za to. Politika je vještina pomirenja ljudi, bez obzira na nacionalnost i vjeru. Treba nam zajedništvo, svaki dan. Ovoj zemlji trebaju se samo poštivati univerzalne vrijednosti - a to su istina, pravednost i ljubav - rekao je inspirirani Červar.

12:58 - Sada cijeli Trg pjeva Lijepu našu.

12:57 - Igrači i stožer su predstavljeni, Mišin hit i dalje svira, a zapaljene su i baklje.

12:49 - Rukometaši izlaze na binu, navijači im skandiraju prezimena, a Trgom se ori "Poljubi zemlju".

12:40 - A evo i srebrnih rukometaša! Uživo smo na Trgu!

12:34 - Na Trgu će pjevati Mate Bulić.

12:29 - Evo malo atmosfere s Trga.

12:21 - Hrvatski rukometaši uz pivicu u ruci pjevaju u autobusu. Odlično su raspoloženi.

12:15 - Hrvatski rukometaši su u autobusu, voze se prema Trgu i uskoro će biti ispred navijača!

12:05 - Trg bana Jelačića sprema se dočekati srebrne rukometaše. Kulisu je malo pokvarilo lošije vrijeme, ali ni to nije zaustavilo najvjernije navijače koji su došli pozdraviti europske viceprvake! Pola sata prije dolaska rukometaša na trgu je oko dvije tisuće ljudi koje su pjesmom ugrijali Zaprešić Boysi.

11:55 - Navijači se još uvijek okupljaju, na Trgu je zasad manje od 200 navijača.