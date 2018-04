UŽIVO: Čilić sigurno otvorio meč za polufinale Monte Carla

Marin Čilić lovi polufinale ATP turnira u Monte Carlu, a s druge strane mreže stoji mu Japanac Kei Nishikori. Tijek meča pratite na Vecernji.hr.

To je njihov 14. međusobni susret, a Japanac trenutačno vodi sa 7:6.

Polufinale Monte Carla već su izborili Grigor Dimitrov, koji je sa 6:4,7:6(5) pobijedio Davida Goffina, te Rafael Nadal koji je sa 6:0, 6:2 dobio Dominica Thiema.

Ako Čilić pobijedi Nishikorija, borit će se s pobjednikom dvoboja između Richarda Gasqueta i Alexandera Zvereva.

Četvrtfinale:

Čilić – Nishikori 2:1

Tijek meča:

2:1- Nishikori je imao problema na svoj servis, no nije dao Čiliću priliku za break. Iskorstio je treću gem loptu i izjednačio na 1:1. Potom je Japanac stigao i do 40:40 na Čilićev servis, no Marin je sigurno priveo gem na svoju stranu.

1:0 - Čilić je odlično otvorio meč. Odservirao je bez greške i Japancu nije prepustio nijedan poen.