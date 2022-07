Užas u tajlandskom boksu! Preminuo zbog udarca laktom, "Pomagat ću njegovoj obitelji"

Anthony Durand i Phanphet Phadungchai borili su se u tajladnskom boksu na Thupatemi Air Force Boxing Stadiumu na Tajlandu prije dva tjedna. Borba je bila ugovorena na pet rundi, a završena je u posljednjoj rundi kada je Durand nokautom srušio svog protivnika.

Durand je 25-godišnjeg Phadungchaija laktom udario u bradu te se on istog trenutka srušio nokautiran. Odmah je prevezen u bolnicu, ali zbog prevelikog krvarenja bio je u jako lošem stanju.

Uspio je preživjeti još devet dana, a onda je u bolnici preminuo.

Nakon što je prošlo neko vrijeme od tog groznog događaja Durand se oglasio

- Svjestan sam da ja nisam odgovoran za to što se dogodilo, ali ne mogu razmišljati da je to rizik koji se nekad može dogoditi. Veliki je ovo šok, možda je primio puno teških udaraca prije same borbe - napisao je Durand.

- Borio sam se s njim pet rundi i to je bio jedan od mojih zadnjih udaraca. Naravno da se osjećam odgovorno i nitko mi to ne može izbiti iz glave, unatoč svim porukama i tješenju svejedno sam jako tužan. To je sudbina i nemamo pravo se buniti. Nadam se da počiva u miru i obavezujem se da ću pomagati njegovoj majci, ženi i kćeri financijski dok god im to bude potrebno - zaključio je.