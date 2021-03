Uspješna sportašica napokon pronašla sponzora i uštedjela gotovo 5000 kuna

Amanda Mlinarić (19) velika je nada hrvatskog streličarstva. Prije dvije godine postala je svjetska juniorska prvakinja u gađanju složenim lukom, uz to je i svjetska rekorderka s pogođenih 150 krugova, a ove godine već ima dvije seniorske pobjede na europskom Grand-prixu, u Bukureštu i Poreču.

– Streličarstvom se bavim od devete godine. Dakle, ove godine navršava se deset godina kako se bavim tim sportom. To mi je prvi sport koji sam trenirala. Zašto streličarstvo? Jedne godine išla sam s tatom Tomislavom na tradicionalni sajam lova, ribolova, prirode i turizma koji se održava u Varaždinu. Ondje smo gledali prezentaciju streličarstva i tata je prvi počeo trenirati jer su mu liječnici to preporučili zbog bolova u leđima. No, godinu dana nakon njega počela sam trenirati i ja i to mi se jako dopalo. Već na prvom turniru na kojem sam nastupila, a bilo je to u Novom Marofu, nakon mjesec i pol dana treniranja, osvojila sam prvo mjesto – istaknula je Amanda.

Trenira u kuglani

Za vrijeme dvoranske sezone trenira u kuglani Doma željezničara, a kad počne sezona na otvorenom trenira na objektu vojne pekare. Članica je Varaždinskog streličarskog kluba.

– U klubu nas ima dvadesetak, a glavni trener nam je Cvjetoslav Zorman.

Medalja ima već toliko da ih nema više kamo stavljati.

– Nakupilo se dosta toga. Bilo je jako puno natjecanja u proteklih deset godina. Naravno, osim 2020. godine. Zvučat će pomalo nevjerojatno, ali prošle godine nismo imali nijedno natjecanje. Cijelu godinu sam samo trenirala i trenirala.

Ako netko misli da streličarstvo nije skup sport, prevario bi se...

– Veći dio dosadašnje karijere financirali su mi roditelji. Moram priznati da su potrošili jako puno novca. Tek od ove sezone imam sponzora za opremu pa sam tako dobila potpuno novi luk. No, strelice si i dalje sama kupujem. Treba mi godišnje jedan set za dvoranu i jedan za sezonu na otvorenome. To su ukupno 24 strelice, a svaka košta 30 eura.

Voli biologiju i kemiju

Kako prošle godine nije bilo natjecanja, tako ih ove godine ima jako puno.

– Da, gotovo svaki drugi vikend je jedno natjecanje. Bit će puno Grand-prixova, natjecanja Svjetskog kupa, u Kini Univerzijada, a glavni ciljevi su mi obrana zlata na Svjetskom juniorskom prvenstvu te što bolji rezultat na Europskom seniorskom i Svjetskom prvenstvu. Što se tiče Europskog prvenstva, mislim da imam kvalitetu za finale, a tada ni medalja nije daleko – ističe mlada Varaždinka.

Šteta što složeni luk nije u programu Olimpijskih igara.

– Bit će jednog dana. U svijetu pa i kod nas popularnije je gađanje olimpijskim lukom, no mene ta disciplina uopće ne zanima. Malo mi je dosadna.

Nakon završetka srednje škole, a pohađala je Sportsku gimnaziju, upisala je Prehrambeno-tehnološki fakultet u Koprivnici.

– Zasad je nastava online pa sve stižem. Zanimaju me biologija i kemija i nekako su mi lakši predmeti koje poznajem nego neki koje ne znam – rekla je Amanda koja je prošle godine proglašena najboljom sportašicom Varaždina.