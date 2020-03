'Underdog' Jimmy, košarkaš koji ne podnosi razmažene i umišljene

Napustiti Philadelphiju i otići u Miami prošlog ljeta za brojne je stručnjake bio potez gubitnika, košarkaša koji je u najboljim godinama odlučio odustati od ultimativnog sna svakog NBA igrača, a to je naslov i prsten prvaka najbolje lige svijeta.

Jimmy Butler (30) učinio je baš to i franšizu s dva generacijska talenta, Joelom Embiidom i Benom Simmonsom, ostavio iza sebe kako bi otišao igrati u sunčani Miami s “tamo nekim” Bamom Adebayom, Duncanom Robinsonom, Kendrickom Nunnom, Tylerom Herrom i ostalim, široj javnosti do tada nepoznatim igračima.

O Butleru se nikada nije govorilo kao igraču koji bi mogao biti glavna poluga u sustavu kojim bi neka momčad stigla do naslova, a čini se da je tvrdoglavi Jimmy odlučio takav narativ promijeniti.

Ali vratimo se na trenutak u dane koje je Butler proveo u gradu “bratske ljubavi”. Phila je nakon više od pola desetljeća slavnog "Processa" i prikupljanjem izbora na draftu koje bi onda slala u zamjenu za rotacijske igrače, stvorila uistinu momčad koja je imala i kvalitetu i dubinu klupe za najviše dosege.

Sve je prošle sezone izgledalo odlično, četverac u sastavu Embiid, Simmons, Butler i Tobias Harris vodio je Sixerse u doigravanje sve dok nisu ispali u polufinalu vlastite konferencije od kasnijih pobjednika Toronto Raptorsa. Najsretnijim šutom u povijesti, i to u posljednjoj sekundi sedme utakmice, izbacio ih je Kawhi Leonard, a to je ujedno bila i posljednja sekunda u dresu 76ersa koju je Butler odigrao.

Foto: Steve Mitchell/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U čemu je onda bio problem?

Ako je vjerovati Butleru, razlog raspada takvih Sixersa bio je taj što je taj četverac imao prilično lošeg kormilara, trenera Bretta Browna koji je vodio 76erse i kroz sam proces, a unatoč tome što je bio s njima i u najgorim trenucima, navijači sve glasnije zazivaju njegov odlazak smatrajući da nije izvukao maksimum iz momčadi svih ovih godina.

Gostujući u podcastu svog suigrača iz Philadelphije, a sadašnjeg igrača Pelicansa JJ Redicka, Butler je, u za današnje vrijeme iznenađujuće otvorenom razgovoru kada su u pitanju profesionalni sportaši, otkrio detalje odnosa i netrpeljivosti između njega i Browna, propitkujući i njegovu stručnost.

– Bio sam tek nekoliko tjedana tamo i prije utakmice s Portlandom pozvao je Joela Embiida, Bena Simmonsa, tebe i mene – počeo je Butler pričati Redicku te dodao:

– Pokazivao nam je neku videoanalizu i samo listao zapise, a da ništa nije rekao. Na kraju nam je rekao da je to to i da možemo ići na trening. Ništa mi nije bilo jasno, znaš da sam ti prišao i pitao što je ovo bilo. Smatrao sam da je to gubljenje vremena jer nismo ništa naučili – bez ustručavanja je rekao Butler koji je odbacio i priče da je teška osoba za suradnju, a to se često provlači kroz američke medije, u čemu posebno prednjače pojedini NBA analitičari.

– To nije istina. Ja samo kažem što mislim i tražim od svakog jednako. Ne pristajem na kompromise. I na treningu kada nas je pitao ima li tko što za prigovoriti, javio sam se jer sam mislio da će i ostali stati iza mene. Njih pet mi je prije toga priznalo kako nisu zadovoljni. Ali nitko nije htio ništa reći, a što im se moglo dogoditi? Mogao je istjerati s treninga ili reći im da ušute – objasnio je Butler svoj sklop u glavi zbog kojeg je odabrao baš Heat kako bi dokazao da nije istina da ne može biti glavni igrač momčadi koja cilja na naslov.

– U Miamiju smo svi jednaki. Svi grizu na treninzima, svi žele pobijediti, nema u momčadi igrača koji su bili prvi ili drugi izbori na draftu. Svatko od tih mladića poput Tylera Herroa, Duncana Robinsona, Bama i ostalih, treniraju maksimalno. Imamo taj ‘underdog’ mentalitet, upravo onakav s kakvim sam ja došao u ligu, bio sam 30. izbor na draftu i morao sam se sam izboriti za sve – objasnio je Butler koji ima filmsku životnu priču.

Nakon što je otac napustio njega i majku, a majka ga izbacila iz kuće još dok je bio osnovnoškolac, Jimmy je živio kod raznih prijatelja. Potom se preko lokalnog koledža probio do uglednog Marquettea, a potom nakon četiri godine stigao i do NBA lige gdje se opet morao dokazivati. Vjerojatno Butler ne može gledati umišljene tinejdžere koji su bili visoki izbori i koji s bogom danim talentom ne žele trenirati intenzitetom kojim je on morao kako bi opće došao do prilike da igra u istoj ligi. Zato je i tražio odlazak iz Minnesote gdje je morao igrati s razmaženim Karl-Anthonyjem Townsom i nezainteresiranim Wigginsom, a obojica su bili prvi izbori na draftu.

I što je Butler nakon svega pokazao ove, trenutačno prekinute sezone? Jimmy je pokazao kako može biti prva violina ako je iza njega uštiman orkestar, a to dirigent u vidu trenera Erika Spoelstre uspijeva bez problema. To ne iznenađuje, zanat je učio vodeći momčad koja je imala LeBrona Jamesa, Dwyanea Wadea, Chrisa Bosha i Raya Allena. Butler je Heat vodio do četvrtog mjesta Istočne konferencije s rekordom 41–24. “Nepoznati” Nunn, Herro i Robinson postali su tema brojnih medija, a upravo dobar rekord razlog je i što su treneri prepoznali kakvu kvalitetu posjeduje Bam Adebayo koji je postao All Star igrač. Vjerujemo da je Jimmyju posebna satisfakcija, i to što su Sixersi na šestom mjestu, te se može reći da su podbacili ove sezone. Znači li to da Butler može voditi ovakav Heat i do naslova?

Teško, ali može pokazati da uz još jednog dobrog suigrača, uz sadašnji kadar, može biti prvi među jednakima u momčadi koja bi mogla biti favorit. Ove sezone upravo je Heat označen kao momčad koju se želi izbjeći u doigravanju. Što će se dogoditi tamo, saznat ćemo kada i ako krene doigravanje, ali Heat, osim ove, gleda i prema kraju iduće sezone. Pregovore sa slobodnim igračima vodi iskusni i rođeni pobjednik Pat Riley. Momčad treba još jedan komadić, vrijeme u Miamiju je predivno, a Giannis Antetokounmpo može birati gdje želi baš u ljeto 2021. godine.