Tri su moguća scenarija! 'Možda možemo spasiti dio NBA sezone'

Povjerenik NBA Adam Silver želi vjerovati u mogućnost "da se može spasiti barem dio" sezone 2020. koja je prekinuta prije tjedan dana zbog pandemije koronvirusa, priznajući pritom da ne zna kada bi se natjecanje moglo nastaviti.

Silver je gostujući na televizijskoj postaji ESPN govorio o budućnosti NBA prvenstva, nakon što je prekinuto jer je igrač Utah Jazza Rudy Gobert bio pozitivan na koronavirus.

"Ne znam koliko će ovo trajati... Prošli smo tjedan rekli da će trajati najmanje 30 dana, ali u ovom trenutku stvarno ne znam", kazao je Silver.

"Po prirodi sam optimist i htio bih vjerovati da ćemo biti u stanju spasiti barem dio sezone", dodao je, napominjući kako nastavak sezone nije moguć bez odobrenja vlasti.

Pritom je naveo tri moguća scenarija.

"Jedan je igrati utakmice s gledateljima koliko je to moguće. Drugi je igranje utakmica bez gledatelja. A treći, organiziranje ekshibicijske utakmice u kojoj bi igrala nekolicina igrača, možda s ciljem prikupljanja sredstava ili jednostavno za dobrobit ljudi", nabrojao je.

Silver je dodao i kako će Liga pokušati saznati postoji li protokol koji bi omogućio da se određeni igrači podvrgnu testiranju na koronavirus i da onda izolirani u potpunoj sigurnosti odigraju utakmicu kako bi zabavili gledatelje u izolaciji.

"Mi smo prvi donijeli odluku da prekinemo sezonu, sada tražimo način da budemo prvi koji će krenuti naprijed kako bi potaknuli ekonomiju", nastavlja Silver.

Što se tiče slučaja u kojem bi sezona bila otkazana Silver je upitan i hoće li biti dodijeljene individualne nagrade poput one za najkorisnijeg igrača (MVP), najboljeg obrambenog igrača ili najboljeg rookieja sezone, no odgovorio je da se još nije došlo do te točke.

Nakon Goberta još je šest igrača NBA bilo pozitivno na Covid-19: njegov suigrač u Utah Jazzu Donovan Mitchell, Christian Wood (Détroit) i četiri igrača Brooklyn Netsa među kojima i Kevin Durant.

Brooklyn je zadnju utakmicu igrao protiv LA Lakersa koji su jučer objavili da su "započeli svoj protokol" ne navodeći o čemu se točno radi. Mediji su pak objavili da su igrači i osoblje kluba u karanteni.

Silver je kazao da osam od 30 momčadi NBA provelo testiranje na sve svoje igrače i osoblje.