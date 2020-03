Igrači suočeni sa smanjenjem plaća zbog koronavirusa

Igrači u američkoj profesionalnoj košarkaškoj NBA ligi suočeni su sa smanjivanjem plaća zbog pandemije koronavirusa zbog koje je natjecanje prekinuto od 11. ožujka, navode američki mediji.

ESPN je objavio kako bi se trebale isplatiti sljedeće rate iz ugovora igračima, a koje na naplatu stižu 1. travnja, no da su one sljedeće isplate predviđene za 15. travnja upitne.

Prekid natjecanja uzrokovan koronavirusom mogao bi ponukati vodstvo lige da aktivira klauzulu iz kolektivnog ugovora u kojoj se klubovima dopušta smanjenje plaća igračima u slučaju "katastrofalnih okolnosti" koje podrazumijevaju rat, prirodne katastrofe i epidemije/pandemije.

Momčadi su do prekida sezone odigrale između 63 i 67 od predviđenih 82 utakmice (77 do 82 posto rasporeda), a nakon što im se isplate sljedeće rate iz ugovora igračima će biti plaćeno oko 90 posto iznosa za ovu sezonu.

Nakon što je sezona prekinuta, povjerenik lige Adam Silver izjavio je kako će prekid trajati najmanje 30 dana, no sve je izvjesnije kako neće biti nastavka prije sredine lipnja. Tako dugačak prekid, a samim i time i mnogo kasniji završetak sezone mogao bi imati utjecaja i na sljedeću sezonu koja bi se mogla igrati od prosinca ove godine do kolovoza sljedeće, a ne od listopada do lipnja kao što je uobičajeno.