Ukrajinka Kostjuk odbila se rukovati sa Bjeloruskinjom Sabalenkom

Ukrajinka Marta Kostjuk u nedjelju se odbila rukovati s Bjeloruskinjom Arynom Sabalenkom nakon poraza od 6-3, 6-2 u prvom kolu Roland-Garrosa.

Podrijetlom iz Kijeva, Kostjuk smatra da su teniske vlasti previše popustljive prema ruskim i bjeloruskim igračima u mjerama poduzetim kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu.

GALERIJA Počelo ovogodišnje izdanje Roland Garrosa

Današnjim odbijanjem rukovanja Ukrajinka je ponovila ono što je već napravila na US Openu kada joj je s druge strane mreže bila još jedna Bjeloruskinja Victoria Azarenka.

Aryna Sabalenka taking a bow.



Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.



There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue