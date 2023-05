Ukić: Ovo je prvi put u 20 godina da u finale ulazimo s prednošću domaćeg terena

Nakon što su u dvije polufinalne utakmice izdominirali Cedevitu Junior, košarkaši Splita izborili su finale doigravanja za prvaka HT Premijer lige. A drugu, uvjerljiviju, pobjedu (93:70) izborili su i uz pomoć svojih navijača koji su, po obavljenom poslu, pjevali "Večeras je naša fešta" i klicali treneru "Suba majstore".

Za vrijeme utakmice pjevali su pak "Žuto lišće ljubavi" te skandirali "Čekamo vas Zadrani" a to su scene koje su zacijelo bile srcu drage splitskom gradonačelniku Ivici Puljku koji je u zagrebačkom Domu sportova bodrio splitski klub u društvu svoje supruge, saborske zastupnice, Marijane Puljak.

S obzirom na to da je grad većinski vlasnik kluba s Gripa, gradonačelnik je došao podržati žute u nastojanju da osvoje dugo čekani naslov a posljednji je osvojen prije 20 godina.

- Ove godine su vaterpolisti Jadrana postali prvaci države po prvi puta otkako je Hrvatska samostalna. Ja se nadam da će prvacima biti i košarkaši Splita a dogodine i nogometaši Hajduka - kazao nam je splitski gradonačelnik.

A kada su žuti posljednji puta osvojili naslov prvaka države, bilo je to 2003., kapetan Roko Ukić imao je 18 godina i bio je talentirani klinac. A Roko je i sada u prvom sastavu matičnog kluba u kojem, očito, želi zatvoriti krug svoje karijere.

- Ovo će klubu biti druga prilika u posljednje tri godine da osvoji naslov. Optimistični smo ali oprezni. Ovo će biti prvi puta nakon 2003. da u finale doigravanja ulazimo sa startnom jedinicom odnosno prednošću domaćeg terena. Bili jesmo u dva finala ali ne sa startne jedinice. Imamo sve na svojoj strani i sada moramo biti pametni i posvetiti se sebi i svojoj igri, ne čekati da nešto dođe samo od sebe.

Da li bi njemu i suigračima odgovaralo da Cibona izjednači svoju polufinalnu seriju sa Zadrom i da ovi protukandidati igraju majstoricu a da žuti za to vrijeme odmaraju?

- U teoriji da. No, finale je specifično i u njemu svatko izvuče ono posljednje što ima. U drugoj utakmici protiv Cedevite Junior smo bili slobodniji. Cijelu sezonu smo igrali u teškom ritmu, dvije utakmice tjedno i onda smo se u posljednja dva tjedna osvježili i to se odmah vidjelo. No, znamo što je sport. Jedna loša utakmica ti okrene psihu u nepovoljnom smjeru i onda preko noći sve izgleda lošije. Zato moramo biti oprezni. Cilj znamo - kazao je Roko koji je, s ovom polufinalnom pobjedom, produžio svoju karijeru za nekoliko utakmica.

Naime, baš kao i njegov bivši reprezentativni kolega, cedevitaš, Kruno Simon, i Roko je na izlaznim vratima karijere i samo je pitanje je li pred njim upravo ono ljeto nakon kojeg više nema povratka na parket.