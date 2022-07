Uhićen legendarni košarkaš Zadra: Imaju četiri moje prijave, a ja sam u lisicama

Zadarska policija privela je Antu Matulovića, legendarnog košarkaša i bivšeg trenera KK Zadra, zbog sumnje da je sudjelovao u narušavanju javnog reda i mira, javlja Zadarski list.

Matulović je priveden oko 14.30 sati na adresi u Stomorici gdje je sat vremena prije došlo do incidenta u kojem su sudjelovali on i zaposlenik jednog ugostiteljskog objekata u susjedstvu. Matulović, naime, na istoj adresi ima poslovni prostor, te je već neko vrijeme u problemima sa susjedima. Navodno je došlo do fizičkog sukoba između njega i jednog zaposlenika susjednog lokala. Mlađi muškarac je zaradio lakše tjelesne ozljede.

- Privode me zbog naguravanja, htjeli su mi staviti lisice na ruke. Policija ima moje četiri prijave zbog nelegalnog rada ovog objekta i njegove cijevi iz kuhinje, ali se na to nisu osvrtali, nego sad privode mene – kazao nam je uznemireni Matulović neposredno prije nego što je u pratnji dva policajca i dvije policajke prepraćen do policijske postaje na Poluotoku.

Matulović je novinare je pozvao desetak minuta ranije kada je saznao, kako je rekao, da će s lisicama biti priveden zbog tučnjave. Matulović je od policije tražio da odgode njegovo privođenje jer u 14 sati njegova kćerka ima operaciju, no policajci na to nisu pristali. Odveli su ga do postaje bez korištenja mjera prisile.

