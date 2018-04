Kraj potrage, otkrivamo tko će biti novi izbornik hrvatskih košarkaša

Hrvatska će ovih dana dobiti svog 12. košarkaškog izbornika. Doduše, neki poput Aleksandra Petrovića (triput), Petra Skansija (dvaput) i Jasmina Repeše (dvaput) bili su to u više navrata pa smo pred izborom izbornika za 16. mandatno razdoblje.

A to će biti 51-godišnji Dražen Anzulović, stručnjak koji bi ovih dana trebao biti i predstavljen javnosti ali tek ako prođe neizbježnu proceduru a to su naklonost Stručnog savjeta, a potom i Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza. No, koliko neslužbeno saznajemo, oko toga ne bi trebalo biti prijepora.

Inače, prvi izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije bio je Petar Skansi, strateg koji je vodio kvalifikacije za Olimpijske igre a potom i odveo Hrvatsku do olimpijskog srebra. Nakon Skansija, na Eurobasketu 1993. tog se posla prihvatio Mirko Novosel kojeg je na Svjetskom prvenstvu 1994. naslijedio Giuseppe Giergia. Bile su to medaljaške godine, a posljednju medalju za Hrvatsku na velikim natjecanjima osvojio je 1995. Aleksandar Petrović, trener koji će još dvaput voditi Hrvatsku. Najprije na Eurobasketu 2001., a potom i na Olimpijskim igrama 2016. te na Eurobasketu 2017.

Sveukupno, Petrović je Hrvatsku vodio na četiri velika natjecanja (tri eurobasketa i jedne olimpijske igre), a rekorder je Jasmin Repeša koji je s Lijepom Našom nastupio na pet velikih natjecanja - tri eurobasketa te po jedne olimpijske igre i svjetsko prvenstvo. Ova dvojica su i potpisnici najvećih dometa reprezentacije u posljednjem desetljeću. Repeša je bio šesti na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. i četvrti na Eurobasketu 2013., a Petrović je izborio peto mjesto na Olimpijskim igrama u Riju 2016.

Od stručnjaka koji su vodili Hrvatsku valja nam spomenuti i Boška Božića, Srećka Medvedeca (on je bio privremeni izbornik), Joku Vrankovića, Nevena Spahiju, Velimira Perasovića i Ivicu Skelina. Spahijina Hrvatska ostala je upamćena po odličnim igrama na Eurobasketu 2005. i onom nesretnom četvrtfinalu sa Španjolcima, a Perasovićeva po tome da je puno obećavala ali nije iskoristila domaći teren za hvatanje zaleta pa joj se, u osmini finala u Lilleu, dogodio debakl protiv Češke.

Dražen Anzulović je pak rekorder po broju ljeta provedenih u reprezentaciji u ulozi pomoćnika - četiri je ljeta bio pomoćnik Repeši i jedno Petroviću - odnosno po čekanju na placet za izbornika.

Zula je stariji sin legendarnog televizijskog komentatora Vladimira Anzulovića i stariji brat trenera Šibenika Vladimira Anzulovića (40), momka za kojeg kažu da je priličan trenerski potencijal. Uostalom, Vladimir je prošlo ljeto vratio juniore Hrvatske iz B u A diviziju pa je logično da baš on ovo ljeto vodi selekciju U-18 ovo na juniorskom Eurobasketu. A kao takav će zacijelo biti dragocjen savjetnik svom starijem bratu kada su u pitanju talenti čiji će igrački rast i razvoj pratiti i seniorski izbornik.