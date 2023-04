Uefa se naklonila juniorskoj momčadi Hajduka: Kakva ekipa, kakva sezona!

Juniorska momčad Hajduka ove je sezone u Ligi prvaka mladih došla do samog finala gdje je na kraju poražena od nizozemskog AZ Alkmaara 5:0.

Dolazak u finale je povijesni uspjeh za hrvatski nogomet jer nijedna naša momčad mlađe kategorije nikad nije dogurala ovako daleko u Europi.

Taj uspjeh je prepoznat i u Uefi, koja je na svojoj stranici objavila poruku posvećenu juniorskoj momčadi Hajduka: "Kakva ekipa, kakva sezona. Dignite glave, hajdukovci", piše u objavi na Twitteru.

What a team. What a campaign.



Hold your heads high, @hajduk #UYL pic.twitter.com/afHvS7pwO9