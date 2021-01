Ubijen mladi nogometaš, izdahnuo je od posljedica uboda nožem uz teško ranjenog prijatelja

Jegor Drobiš, 21-godišnji nekadašnji nogometaš Irtiša iz Omska, ubijen je u srijedu oko dva sata iza ponoći. Prema prvim podacima do kojih su došli ruski mediji, nesretnog je mladića nepoznati počinitej izbo nožem.

U sukobu ispred jedne trgovine od noža je stradao i njegov prijatelj, no srećom liječnici su ga zatekli živoga i hitno prebacili u bolnicu gdje se nalazi na intenzivnoj njezi.

Policija za počiniteljem još uvijek traga, portal RT navodi mogućnosti da je napadača bilo i više, no motivi sukoba za sada nisu poznati. Istragu će otežati i to što na mjestu tragedije u to doba nije bilo svjedoka, kao niti postavljenih nadzornih kamera.

Drobiš je s Irtišom raskinuo ugovor u prosincu i u međuvremenu posvetio malom nogometu. Nastupao je za momčad Vortex i bio je najbolji strijelac u dosadašnjem tijeku sezone.