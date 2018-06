U Zagrebu opljačkana supruga hrvatskog reprezentativca

Supruga hrvatskog reprezentativca Domagoja Vide doživjela je veliku neugodnost u Zagrebu. Naime, Ivana Vida s društvom je u gradu gledala utakmicu Hrvatska – Island (2:1) te se vratila kući.

No ujutro ju je dočekao šok kada je primijetila razbijen prozor na svom Range Roveru. Iz automobila je ukraden novac. Ivana je ujutro trebala sinčića Davida voziti u vrtić.

– To se dogodilo nakon utakmice, vjerojatno u noći. No najgore je što se alarm nije upalio pa sam sigurna da je riječ o profesionalnom provalniku. Na autu je razbijeno staklo, a vide se i tragovi odvijača kojim je provaljivano. Što se dogodilo vidjela sam ujutro dok sam sina krenula odvesti u vrtić i to je bila prva scena koja me dočekala nakon buđenja. Stvarno je to bio ružan osjećaj – rekla je Ivana Vida, pišu Sportske novosti.

Nakon ovog događaja nazvala ju je supruga jednog našeg reprezentativca i rekla da nije prva kojoj se takva ružna stvar dogodila dok supruga nema kod kuće.

