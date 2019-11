U zagrebačku Arenu dolaze Psihopat, Ubojica, Pas Rata, Hodajuća Nevolja....

U subotu navečer zagrebačkom Arenom prodefilirat će Psihopat, Ubojica, Hodajuća Nevolja, Prijetnja, Pas Rata...

No, ne brinite se, nitko od tih ljudi nije pobjegao iz bolnice ili zatvora niti se itko od njih vratio s ratišta, riječ je o nadimcima boraca koji će nastupiti u subotu na borilačkoj priredbi najjače europske MMA promocije.

Poljska organizacija KSW odlučila je 51. priredbu organizirati u Zagrebu, a Hrvatska je, nakon Poljske i Engleske, tek treća država u kojoj će održati svoj borilački spektakl.

A on bi trebao biti privlačan manje po svjetskoj popularnosti dotičnih boraca, a više po tzv. matchmakingu odnosno osobnostima boraca.

U subotu neću biti nimalo fin

Ponajbolju pozivnicu publici iz Hrvatske i susjedstva (u kavezu bit će Hrvata, Slovenaca, Srba, Bošnjaka i Crnogoraca) uputio je “najluđi” od njih. Naime, Vaso Bakočević - Psihopat poručio je ljubiteljima borilačkih sportova:

– U subotu dobit ćete ono za što ste izdvojili novac – nasilje.

S obzirom na to da mu je nadimak neuobičajen, upravo smo od Vase krenuli s pričom o nadimcima. Kako je postao Psihopat?

– Vučem to još iz osnovne škole, kada sam radio sranja u svom Risanu pokraj Kotora. Za borca je dobro da ima neki svoj profil kojim privlači ljude jer i to prodaje ulaznice, a to je najvažnije. Ja sam tu da se napravi šou.

Koliko se u najavama borbi Psihopat ponaša sukladno svojem nadimku?

– Nekad malo pretjeram. Trebao bih se malo primiriti, ali mi ne ide od ruke. Nadam se da nemam dijagnozu, no to ćemo vidjeti kada završim karijeru (smijeh). Inače sam privatno potpuno drukčiji, fin i kulturan, no u subotu neću biti nimalo.

I dok će se Psihopat boriti u “sunaslovnoj” borbi, u onoj glavnoj vidjet ćemo na djelu Lovca Na Glave koji će se sučeliti s peterostrukim prvakom Strongmana, najjačeg svjetskog “snagatorskog” natjecanja, Mariuszom Pudzianowskim. Kako je pak bivši bodibilder Erko Jun zvani Bounty Hunter dobio svoj nadimak?

– Taj mi je nadimak dala KSW organizacija. Nakon što su prva trojica mojih protivnika nakon borbe sa mnom morala završiti karijeru, nazvali su me Lovac Na Glave, a razbit ću glavu i Pudzianowskom.

Nema što, ratnička je to izjava, a osim ratnika na ovoj će priredbi biti i Pas Rata, a tim imenom najavljuju Slovenca Lemmyja Kruščiča.

– Nisam si sam nadjenuo to ime, bilo bi to glupo. Tako su me nazvali ljudi jer se borim do posljednje kapi krvi, pobjeđivao ili gubio.

Pitali smo War Doga koji mu se nadimak od kolega boraca najviše sviđa.

– Pejićev nadimak Nitro nije loš.

A kako je pak Filip dobio taj svoj “nitroglicerinski” nadimak?

– Prilično sam temperamentan i eksplozivan borac, pa su mi to ime dali tijekom televizijskog prijenosa komentator Vlado Boban i bivši MMA borac Zelg Galešić.

Joker prijeti i u kavezu

Spomenuti Zelg Galešić kao da se specijalizirao za davanje nadimaka jer nam je istu stvar rekao i Antun Račić, Dubrovčanin koji će se u subotu boriti za KSW-ov pojas protiv Poljaka Stasiaka. Njega je Galešić nazvao Killer. S obzirom na to da je poželjno da nadimak oslikava karakteristike borca, je li Antun doista ubojica?

– Jesam, ali samo u kavezu gdje suparnicima ubijam volju za život.

U subotu će pred zagrebačku publiku izići i Joker, borac kojemu je inspiracija superinteligentni junak iz stripa, a sada i junak najgledanijeg filma u 2019.

– Joker mi je omiljeni lik iz stripa, pa sam si ga dao i tetovirati. Nakon što sam 13 godina trenirao košarku, nakon druge MMA borbe jedan je menadžer uočio da imam tetoviranog Jokera, pa me tako počeon i zvati – kazao nam je Aleksandar Ilić naglasivši da njegov nadimak nema ništa s njegovom osobnošću jer je on obiteljski čovjek koji ima kćeri od deset i dvije i pol godine.

>> Pogledajte kako je Thompson iz ringa pjevao za Hrgovića!