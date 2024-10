U prvu momčad Dinama vraća se igrač na kojeg su već mnogi zaboravili da je u klubu

Posljednjih godina Dinamo stalno traži i dovodi igrače za poziciju lijevog beka, no nitko se tu još nije ustalio. Plavima je priključen još jedan lijevi bek, nije nikakav nepoznati igrač – riječ je o Petru Bočkaju. Već se neko vrijeme spominjala mogućnost da se Bočkaj vrati u kadar prve momčadi, a sada se to i dogodilo.

Doduše, Pero neće još neko vrijeme raditi s momčadi, nastavlja s rehabilitacijom nakon ozljede metatarzalne kosti. Krenuo je s trčanjem ali trebat će mu još sigurno mjesec dana treninga i rehabilitacije da se u potpunosti vrati.

Podsjetimo, Bočkaj je pred Božić 2022. godine krenuo iz Osijeka prema Zagrebu, za koji tjedan je i potpisao ugovor s plavima koji su ga platili 2,7 milijuna eura. No, nije se previše nametnuo, dobar dio trenera tvrdio je da on i nije bek nego više krilo. Kako se nije naigrao, u ljeto 2023. je preselio na posudbu na Cipar. Pafos je imao opciju otkupa, ali do toga nije došlo.

Ovog ljeta je Bočkaj dogovorio svoj odlazak u Tursku i nakon dogovora se ozlijedio te je transfer propao. Od tada je u Dinamu radio na svom oporavku, a sad je vraćan u kadar prve momčadi i oporavljat će se pod paskom trenera Nenada Bjelice pod kojim je u Osijeku odigrao 53 utakmice.

U Osijeku je imao i problema, pod uticajem alkohola svojim se automobilom zabio u benzinsku stanicu.