U njihovim se očima vidi naslov: Moćni Liverpool nadigrao City, Pep ludovao uz travnjak

U derbiju 12. kola Premier lige Liverpool je na Anfieldu pobijedio Manchester City sa 3:1. Aktualnom prvaku tako pobjegao na čak osam bodova viška.

U jednom od najiščekivanijih dvoboja sezone, sudaru europskog i engleskog prvaka, Liverpool je pobijedio City načinivši veliki korak prema osvajanju naslova prvaka koji čeka 30 godina.

Liverpool je ovim rezultatom upisao šestu pobjedu u posljednjih sedam međusobnih susreta na Anfieldu, a nije slavio jedino prošle sezone kada je dvoboj završio bez pogodaka.

Za Liverpool je od prve minute nastupio Dejan Lovren i pružio je odličnu pariju kao i cijela momčad.

Domaćin je poveo u šestoj minuti fantastičnim pogotkom Fabinha sa 20 metara. Međutim, pogotku Liverpoola prethodila je sporna situacija pred njihovim vratima nakon što je Trent Alexander-Arnold igrao rukom. Sudac Michael Oliver je pustio da se igra nastavi, a Redsi su nakon brze kontre došli do vodstva.

Oliver je provjerio spornu situaciju putem VAR-a, međutim nije dosudio kazneni udarac već je potvrdio pogodak Liverpoola. Sedam minuta kasnije Liverpool je izveo još jednu sjajnu kontru, Andrew Robertson je fantastično ubacio pred vrata, a Salah loptu glavom pospremio u mrežu.

Zanimljivo, Liverpool u Premiershipu nikada na svom travnjaku nije izgubio nakon što je vodio 2:0. U 232 takve situacije dobio je 227 utakmica, a pet puta remizirao. Tradiciju je nastavio i ovoga puta.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješene su u 51. minuti nakon što je Henderson ubacio na drugu vratnicu, a Sadio Mane zabio za 3:0.

Bernardo Silva je uspio smanjiti u 81. minuti.

U 83. minuti dogodila se još jedna sporna situacija pred vratima Liverpoola, Alexander-Arnold je ponovo igrao rukom, ali su Oliver i VAR soba ostali bez reakcije za razliku od Pepea Guardiole koji je ludovao uz teren.

U ranije odigranim susretima pobjede su upisali Manchester United i Wolverhampton. United je na Old Traffordu pobijedio Brighton sa 3:1, dok je Wolverhampton bio bolji od Aston Villa sa 2:1.

Bila je to tek druga ligaška pobjeda Uniteda u zadnjih sedam kola, no i sa ova tri boda Crveni vragovi su napravili značajan skok na ljestvici i to za čak sedam mjesta i sada se nalaze na sedmoj poziciji sa 16 bodova.

Strijelci za ManU bili su Andreas Pereira (17), Davy Propper (19-ag), te Marcus Rashford (66), dok je za goste zabio Lewis Dunk (64).

U "Midlands" derbiju Wolverhampton je pobijedio Aston Villu sa 2-1. Golove za Wandererse zabili su Ruben Neves (41) i Raul Jimenez (84), dok je gol za goste u posljednjim trenucima susreta zabio Hassan Trezeguet. Lovre Kalinić nije nastupio za goste.

Na ljestvici vodi Liverpool sa 34 boda, Leicester City na drugom mjestu ima 26 bodova, koliko ima i Chelsea na trećoj poziciji, dok je City sada četvrti sa 25 bodova.