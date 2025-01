U Bosni i Hercegovini prozvan je izdajnikom, a sad se vraća u Hrvatsku? Susjedi otkrili što se sprema

Iako je prijelazni rok u nogometnom svijetu u punom zamahu, velik dio hrvatskih klubova je u svojevrsnom zatišju kada su transferi u pitanju. Zima je, rekli bismo, ove sezone poprilično tiha, no mogao bi to promijeniti jedan posao na kojem trenutno radi lider HNL-a.

Rijeka je ove zime ostala bez Nike Galešića kojeg je za tri milijuna eura prodala Dinamu. Na njegovo mjesto iz Kine je doveden nekadašnji kapetan Osijeka i svojedobno hrvatski reprezentativac Mile Škorić. Nije tajna da se radi i na produljivanju nekih ugovora koji ističu na ljeto, a među kojima je i onaj Lindona Selahija.

No, ako Selahi i napusti Rujevicu, na njoj, barem prema pisanju bosanskohercegovačkog portala Sportsport.ba, već imaju zamjenu. Radi se o Stjepanu Lončaru, 28-godišnjem veznom igraču, aktualnom članu poljskog Lecha. Om je već igrao za Rijeku, i to od 2018. do 2021. kada je otišao u redove mađarskog Ferencvarosa. U međuvremenu je nastupao i za belgijski Kortrijk odnsono kazahstansku Astanu. U Lechu je od prošlog ljeta, ali ove sezone ima tek četiri nastupa i ukupno 119 minuta nogometa u svim natjecanjima.

Lončar je do sada u karijeri upisao 11 nastupa za reprezentaciju BiH, ali u zadnje vrijeme za nju ne igra. Neki navijači prozvali su ga izdajnikom, i to nakon što je odbio poziv izbornika Sergeja Barbareza koji ga je za utakmice u lipnju prošle godine s Engleskom i Italijom pozvao naknadno, nakon objave popisa.

Međutim, Lončar je još ranije priopćio da više ne želi igrati za reprezentaciju pa je poziv Barbareza bio za mnoge začuđujuće poslan.