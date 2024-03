Tyson Fury u samo nekoliko mjeseci drastično promijenio izgled, pogledajte ga danas

Neporaženi prvaci Tyson Fury i Oleksandr Usyk pripremaju se za meč koji će nakon 25 godina i trijumfa Lennoxa Lewisa dati apsolutnog prvaka teške kategorije. Borba u kojoj će se ujediniti pojasevi svjetskih prvaka dogodit će se na boksačkom spektakli koji je dogovoren za 18. svibnja u Saudijskoj Arabiji.

Usyk u tom okršaju ulaže svoje WBA, WBO, IBF i IBO naslove, dok će Fury u ring donijeti WBC-ov pojas prvaka, piše Croring.

Kralj Cigana je krajem listopada prošle godine boksao protiv bivšeg UFC-ovog prvaka Francisa Ngannoua i pobijedio je tijesnom odlukom sudaca.

Nakon iscrpljujućih deset rundi, u meču u kojem se jednom našao i u nokdaunu, Fury je pobijedio snažnog Kamerunca podijeljenom odlukom sudaca.

The difference between Tyson Fury in the Ngannou camp and the Usyk camp 😳 pic.twitter.com/Mt4XZCN6M3