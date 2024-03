Filip Hrgović poručio: Smlavit ću ga!

Ugledni boksački trener Ronnie Shields ovih je dana objavio vijest vezanu za Filipa Hrgovića i prije no što je ovaj to stigao. Gostujući u jednom podcastu, američki trener hrvatskog teškaša kazao je kako će se njegov pulen boriti 1. lipnja, i to protiv Engleza Daniela Duboisa.

A te će večeri glavna borba priredbe biti okršaj između Artura Beterbijeva i Dimitrija Bivola za objedinjenje poluteškaških pojaseva, ali i šlag na torti u večeri borbi boksača dvaju velikih promotora. Pet svojih boraca dat će Eddie Hearn, a pet Frank Warren i u ovoj bi priči Hrgović vjerojatno predstavljao Hearnov Matchroom Boxing.

Ima tome mjesec i nešto dana kada je Daniel Dubois prozvao Filipa Hrgovića, na što mu je ovaj, ni ne znajući da će ih promotori upariti, poručio:

– Daniele, pripazi što želiš jer bi ti želja mogla postati stvarnost. I to brutalna. Bit ćeš smlavljen na presici, a potom i u ringu. Sjeti se, bio si smlavljen i prije puno godina u Londonu, prigodom jednog našeg sparinga.

U duhu “trash talka” koji prodaje borbe, uputio je Hrgović svom budućem protivniku i jedan prilično nizak udarac.

– To je jedini borac iz engleskog govornog područja s kojim se mogu natjecati i na presici. Engleski ne pričam dobro, ali sam pametniji od njega. Mogu ga dobiti na presici, a potom i u ringu.

Ono što Hrgovića dovodi u nezgodnu situaciju jest da je odabran i za prvu rezervu ako, kojim slučajem, odustane nekoga između Usika i Furyja, teškaških prvaka koji se trebaju boriti 18. svibnja. A kako se vjeruje da bi se to prije moglo dogoditi nestalnom Furyju, Hrgoviću bi se pak dogodilo da mora u ring s borcem koji se bori u kontragardu, s desnom rukom kao prednjom. A Dubois pak stoji u klasičnom gardu. Pripremiti se dobro za obje opcije jako je teško.

– U ugovoru mi stoji da moram biti spreman uskočiti ako netko od njih dvojice otpadne i ja ću biti spreman. Sparirat ću i s teškašima u kontragardu. Nezgodno je to, moram se spremati za 18. svibnja, ali i za lipanj, za dva datuma. Ako je to prilika koju ne smijem propustiti, ja sam tu.

U razgovoru za “Tru School Sports”, Hrgović je ovako opisao svoju potrebu da nekad iziđe iz okvira standarnoga, kao što su izjave poput “ja sam najbolji pjevač i plesač među teškašima”.

– Ne volim pričati puno, ali imam svoje trenutke. Više volim raditi u miru, no katkad mogu biti i zabavan.

U tom je stilu odgovorio i onim suparnicima koji misle da je u ringu spor.

– Tko misli da sam spor, dobro je došao u ring meni sučelice.