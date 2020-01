Tucak priznao: Takve stvari se ne rade na prvenstvima

Mi imamo kontinuitet i to je ono što me čini silno sretnim i ponosnim na ove mladiće - kazao je izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucka nakon što je njegova momčad izborila polufinale europskog prvenstva u Budimpešti.

Hrvatska je u četvrtfinalu pobijedila Grčku sa 14-11 i za ulazak u finale u petak će se boriti protiv Španjolske, dok se u drugom polufinalu sastaju Crna Gora i Mađarska.

- Odigrali smo fenomenalnu utakmicu. To je stvarno tako i čestitam dečkima i cijelom svom stožeru na ovom poslu. Vidite koliki se znaju okliznuti, velikani, sjajne momčadi poput svjetskog prvaka Italije ili europskog prvaka Srbije. Mi smo tu i još trajemo. Mi imamo kontinuitet i to je ono što me čini silno sretnim i ponosnim na ove mladiće. Oni znaju igrati ove utakmice, a to su vam znate šokantne utakmice - kazao je Tucak osvrnuvši se na idućeg suparnika.

- Nadam se i da ćemo i u petak pokazati još jedno desetak posto još bolju igru.

Loren Fatović je naglasio kako je najvažnije kako igra Hrvatska.

- Najvažniji smo mi i kako mi igramo i kada gledamo sebe. Tada smo najbolji i to smo pokazali od početka do kraja, dominirali cijelu utakmicu i dominirali od prve minute. To isto će vrijediti za polufinale i finale. Mislim da imamo najveću kvalitetu kada odigramo na najvišoj razini. Tada nas nitko ne može dobit - kazao je Fatović osvrnuvši se polufinalu.

- Španjolci su nam ostali nešto malo dužni od prošle godine, ali to je prošlost. U to se ne vraćamo. Mi smo došli ovdje pobijediti svaku utakmicu i tako nastupamo. Mislim da smo kvalitetniji i ako igramo vrhunski, teško nas mogu dobiti.

Josip Vrlić je istaknuo kako će hrvatska vrsta u polufinalu ipak morati primiti manje pogodaka. Protiv Gčke je primila 11 golova.

- Puno je za ovakvu utakmicu, u četvrtfinalu primiti čak 11 golova. Međutim, napad je zato bio vrhunski. Morat ćemo drugi put primiti manje - kazao je Vrlić koji je Grcima zabio tri gola.

Andro Bušlje i Marko Bijač su naglasili kako je Hrvatska posve zasluženo ušla u polufinale.

- Kontrolirali smo rezultat od prve do zadnje minute. Mislim da smo pokazali više od Grka i zasluženo ušli u polufinale - kazao je Bijač dok je Bušlje dodao:

- Od početka do kraja smo odigrali dobru utakmicu i Zasluženo smo u polufinalu.

Polufinale sa Španjolskom igramo u petak, 25. siječnja u 17.30 sati.

