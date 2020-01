Tucak: Ovo je bilo nevjerojatno, preuzimam odgovornost na sebe

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak nije skrivao razočaranje nakon poraza od Crne Gore u susretu za broncu na europskom prvenstvu u Budimpešti. Hrvatska je u susretu za broncu u tri navrata imala i četiri gola prednosti, ali je na koncu izgubila sa 9-10.

"Ne znam što reći. Treba mi malo vremena uopće sada proživjeti ovu utakmicu. Ovo je nevjerojatno," kazao je izbornik Tucak, dodavši: "Naravno, kao i uvijek preuzimam glavnu odgovornost i krivicu na sebe. No, nije mi shvatljivo da možemo tako dominantno ući u utakmicu, tako nadmoćno igrati, da sve djeluje, radi kao švicarski sat i da onda u jednom trenutku sve to tako padne, stane."

Niti igrači nisu imali objašnjenja za veliki pad u našoj igri.

"Opet smo ušli u nepotrebnu nervozu, oni su podignuli agresivnost u drugom dijelu. Neki šutevi nisu ušli. Ne znam. Ovo je apsolutna naša nemoć bila. Zbog te njihove agresivnosti smo mi stali igrati zadnje dvije četvrtine," kazao je Loren Fatović dok je Andro Bušlje dodao:

"Ovo je je najgore mjesto koje možeš osvojiti. Bili smo toliko blizu onog po što smo ovdje došli, a to je bila viza za OI u Tokiju, a na kraju smo ostali bez svega. I bez Tokija, i bez medalje. Ostali smo daleko od svega."

Ivan Marcelić je kazao kako misli da je problem bio u mentalnoj pripremi.

"Mislim da je problem u mentalnoj pripremi. Mislim da smo kvalitetu prikazali kroz cijeli turnir. Možemo biti i prvi gdje god se pojavimo, ali... Očito je tu sada problem nekakve psihološke pripreme, manjkave i li što. Ne znam točno što je, ne znam i ne mogu vam sada reći kako ćemo mi to točno riješiti. No, da ćemo se time morati pozabaviti, to je i više no jasno."

Hrvatska je u skupini pobijedila Crnu Goru sa 11-10, a i ada je ispustila četiri gola prednosti. Međutim, nekako je iščupala pobjedu. Nažalost, u susretu za broncu nije uspjela.

"Imali smo isti problem, protiv istog suparnika. Imali smo vodstvo 7-3, pa 8-4, dobro se osjećali. Moramo vidjeti što je bilo. Mislim da nije problem u fizičkom stanju ili pripremi. To ne. Sada imamo manje od dva mjeseca za pripremiti se za Rotterdam, sve snage uprijeti za te Igre odnosno kvalifikacije za Tokio," poručio je Xavi Garcia.

Mađarska osvojila zlato

U finalu europskog vaterpolskog prvenstva Mađarska je u Budimpešti boljim izvođenjem peteraca pobijedila Španjolsku sa 14-13 osvojivši 13. naslov europskih prvaka.

Za mađarsku je to rekordno 13. zlato, ali i prvo nakon 1999. godine.

Španjolska je bolje ušla u utakmicu, u prvoj trećini povela je s dva gola razlike 3-1. Međutim, Mađarska je okrenula rezultat s tri gola u nizu. U nastavku susreta domaćin je šest puta vodio s golom prednosti, a Španjolska je svaki put izjednačila.

Mađarska je 30 sekundi prije kraja imala napad pri rezultatu 9-9, no domaćin je izgubio loptu pa su Španjolci jurnuli u kontru i imali šut za pobjedu, ali Blai Guell Mallarach nije uspio svladati Viktora Nagyja pa je odluka o naslovu europskog prvaka pala nakon izvođenja peteraca. Odluka je pala u posljednjoj, petoj seriji kada je Soma Vogel obranio udarac Alvara Granadosa.

Prije toga za Mađarsku su bili precizni Denes Varga, Marton Vamos, Peter Manhercz, Norbert Hosnyanszky i Gergo Zalanki, dok su kod Španjolaca zabili Felipe Perrone, Alberto Munarriz, Adrian Delgado i Marc Larumbe.