Tucak: Imate ljude koji su oslobođeni tjelesnog odgoja a obnašaju važne funkcije

Nakon korektnog službenog dočeka zlatnih vaterpolista u VIP salonu zagrebačke zračne luke, kojeg je organizirao Hrvatski olimpijski odbor, često postavljano pitanje bilo je "zaslužuju li svjetski prvaci veći doček od ovog protokolarnog"? To je pitanje postavljeno i izborniku svjetski prvaka Ivici Tucku?

- To nisu pitanja za mene. Meni je drago da ste vi tu koji to volite. Mogao bih puno toga reći ali neću. To vam je refleksija svega - nećkao se Tucak na zadanu temu pa je ipak udario tamo gdje najviše boli:

- Imate ljude koji su u školi bili oslobođeni od tjelesnog odgoja a obnašaju važne funkcije... Što da vam pričam o tome.

Kad smo već kod Grada, koji je ovaj put iznevjerio, kažimo da je Zagreb bio dobar domaćin Prvenstvu Europe s kojeg su naši vaterpolisti ponijeli "srebrnu traumu" na Svjetsko prvenstvo.

- Ono što nam je oduzeto u Zagrebu, na onako ružan način, ali i s onakvim pogotkom, u Dohi nam se vratilo. To je tako u životu, u sportu. Ono što nam je tada oduzeto kasnije nam se vratilo jer netko iznad nas je jači od svih nas.

A vrlo je zanimljiva teza da ovog svjetskog zlata možda ne bi bilo da je Hrvatska osvojila europsko zlato i tako, već u Zagrebu, osigurala olimpijsku vizu. Bili u tom slučaju Tucak odolio molbama svojih najstarijih igrača da budu pošteđeni Svjetskog prvenstva?

- Nije stvar da li bih odolio ili ne. To je bio moj plan koji sam iskomunicirao s ljudima iz Hrvatskog vaterpolskog saveza. Sve u životu ima svoje zašto i danas mi je drago da je to tako bilo. Da smo tada osvojili europsko zlato možda ne bi ni približno postigli što smo sada. A mi smo danas svjetski prvaci, svjetska vaterpolska velesila i rijetko se tko može pohvaliti da je napravio ono što i mi u posljednjem razdoblju. Netko iznad nas zna više nego sami mi.

Hoće li nas taj "Netko" podržati na isti način i na Olimpijskim igrama? Hoće li svjetski prvak Hrvatska u Pariz kao favorit za zlato?

- Ne idemo kao favoriti, to sigurno, ali idemo kao reprezentacija koja ima svoje izglede da to napravi.

Ostane li ova momčad ovako združena i kompaktna i to neće biti nemoguće.

- Vi možete imati 15 igrača najboljih na svijetu ali ako oni ne funkcioniraju kao tim, od njih nema ništa. Ovo je kolektivni sport i kemija mora postojati i ona je zadatak svih nas koji o tome vodimo računa. Moje veliko zadovoljstvo da ovi igrači dođu u reprezentaciju sretni, to bude njihova obitelj, njihov dom. Nikad nećete niti jednog našeg igrača koji dođe na pripreme vidjeti da nije zadovoljan. Izgradili smo kult reprezentacije i to je najveća svetost. I zato nikome ne dozvoljavam da ni za dlaku, milimetar, bude iznad kolektiva. Počevši od mene. Mi smo obitelj koja mora biti zajedno i kada je dobro ili loše.

A ta loša faza dogodila se na prethodnom Svjetskom prvenstvu održanom u japanskoj Fukuoki.

- Nakon ispadanja u četvrtfinalu, ondje smo morali ostati još osam dana i igrati za deveto mjesto. Tada vidiš kako momčad funkcionira, da li tu pucaju niti. Može neka reprezentacija imati bolje igrače no mi imamo nešto što rijetko tko ima.

A to nešto donosi i utjecaj na društvo. Eto, među onih 200-tinjak navijača, zlatne vaterpoliste su dočekala i tri dječaka s vaterpolskim loptama.

- To je najveća pobjeda sporta. Kada ti u Dohi, u jednom od najmodernijih gradova na svijetu, cijeli neboder bude u hrvatskim bojama, uz poruke podrške, postoji li veća promocija jedne države. To je nešto što ne može nitko drugi osim sporta. Fućkaš ti ovo zlato ako 300 do 500 djece neće poželjeti biti neki novi Bijač, Fatović, Vrlić. E, to je ono što treba Hrvatskoj. Da svi zajedno guramo taj sport, da nam djeca budu u bazenima, u dvoranama, na igralištima a ne na ulici. To je najveća vrijednost svake medalje koju hrvatski sportaši ostvare.

Nakon toliko stresa, akumuliranog kroz dvije utakmice (polufinale, finale) dobivene petercima, kako će si sada izbornik svjetskih prvaka dati oduška?

- Malo ću otići na planinu jer sam stvarno potrošen. Umoran sam a malo sam postao i razdražljiv. Otići ću se malo odmoriti s prijateljima i obitelji - najavio je Tucak.