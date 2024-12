Trostruki olimpijski pobjednik: Posljednje kilometre sam 'crkavao' brojio sam metre, no uspio sam

Valent Sinković, trostruki olimpijski veslački pobjednik, prihvatio se novog izazova. Jedan od najtrofejnijih sportaša koje smo imali istrčao je prvu maratonsku utrku. Stazu od 42 kilometra i 195 metara istrčao je za dva sata, 48 minuta i 25 sekundi, što mu je, na maratonu održanom u Boki Kotorskoj, donijelo šesto mjesto.

S obzirom na to da je riječ o debitantskom nastupu u posve drugom sportu, netko bi na njegovu mjestu taj plasman slavio kao senzacionalan. No, Valent je veliki, ali skroman šampion svog sporta, koji ističe:

– Meni nije bitno koji sam bio ukupno, jer to ovisi o tome koliko je dobrih maratonaca došlo. Meni je bitno da sam postigao željeno vrijeme, a to je da istrčim stazu ispod dva sata i 50 minuta i u tome sam uspio. Situacija je bila takva da sam na stazi najčešće bio sam, jer su profesionalci bili ispred mene, a amateri iza mene.

Pri kraju brojiš samo metre

Što ga je ponukalo trčati maraton?

– Ja već godinama od svih veslača zimi najviše trčim. Lijepo mi je izići, a ovo mi pomaže da se psihički odmorim od veslanja i da ostanem u dobroj formi za novu sezonu.

Kako se pripremao za ovaj izazov?

– Osim što sam istrčao dva polumaratona, u Makarskoj i Zagrebu, trenirao sam po uputama naše maratonke Matee Parlov Koštro. Gdje god sam ove jeseni išao, trčao sam, bilo da sam bio u Makarskoj, Dubrovniku, na Korčuli, u Savudriji i Medulinu, u Rijeci. Taj se trening sastojao od dionica, a najduža dosad bila mi je 32 kilometra, ali u puno nižem tempu. I zato mi je istrčati 42 kilometra bila nepoznanica.

Tijekom utrke zacijelo je bilo i kriznih trenutaka. Kako ih je prevladavao?

– Bio sam motiviran. Kad imaš jednu priliku istrčati maraton, ne želiš je propustiti. Ne mogu reći da sam imao tešku krizu, no posljednjih deset kilometara bilo je teško, a zadnjih šest sam 'crkavao', bio sam na rubu, no uspio sam. Ovo je mnogo drugačije iskustvo od veslačke utrke koja je puno kraća i intenzivnija aktivnost. Prvih 25 kilometara bilo mi je ugodno, imao sam osjećaj da mogu trčati koliko hoću. Do 32-33 kilometra bilo mi je OK, a onda je postalo baš teško. Tada brojiš samo metre, no znao sam da će tako biti, jer sam se raspitao kod maratonaca.

Pričati s Valentom a ne spomenuti brata mu Martina nije moguće, jer su sve svoje velike uspjehe postigli zajedno. Kako to da mlađeg mu brata nije bilo i u ovoj priči? Je li mu stariji brat možda zapjevao "bratec Martin, kaj još spiš, kaj još spiš, već ti vura tuče..."?

– I brat ima dugoprugaških afiniteta, no on se više spremao za utrku "Silver Skif" u Torinu, koju je osvojio i ove godine. I njega zanimaju ekstremni izazovi, no on je više zainteresiran za triatlon odnosno Ironman. Znam da mu je to želja i vjerujem da će to i napraviti poslije veslačke karijere.

A kad će Valent pak trčati svoj sljedeći maraton?

– Vjerojatno tek nakon Olimpijskih igara u Los Angelesu. Našem treneru Nikoli Braliću nije bilo drago što se u ovo upuštam, no nakon našeg pothvata u Parizu ipak je popustio.

Treneri su platežno podcijenjeni

Kad smo već kod trenerskog zanata, nedavno je Valent digao glas zbog potplaćenosti trenera.

– Treneri imaju plaću između 900 i 1300 eura, što je ispod prosječne zagrebačke plaće. A da bi bio trener moraš biti obrazovan i vrlo posvećen. To je jako puno posla, uz dvokratno radno vrijeme, bez vikenda i praznika. Kad pogledate prosvjetu, profesor tjelovježbe u školi ima veću plaću od trenera koji od njega znatno više radi. U sportu bez trenera ništa ne možeš postići.

Na tu temu braća Sinković običavaju kazati:

– Obojica smo uvjereni da mi bez Nikole Bralića nikad ne bismo osvojili ovoliko medalja. Bili bismo dobri, ali sigurno ne ovako trofejni.

S obzirom na to da studira na KIF-u, planira li i Valent biti trener?

– Kad sam bio mlađi to sam jako htio, no sada sam se udaljio od te ideje. I dalje mislim da bih bio dobar trener, jer sam puno prošao. No, za trenerski posao moraš žrtvovati obitelj, nema tu puno prostora za obiteljske vikende, izlete i slično. Završio sam tri godine na Studijskom centru za izobrazbu trenera te još dvije godine specijalističkog za veslanje i baš sam napisao diplomski.

A što slijedi po pitanju sporta koji je "doktorirao" u čamcu? Jesu li Sinkovići odlučili koju će posadu voziti u novom olimpijskom ciklusu?

– Idemo u četverac bez kormilara, samo još ne znamo s kim. Imat ćemo neku vrstu audicije da vidimo s kim će čamac ići najbrže. Dakako, konkurirat će braća Lončarić i oni su i najizgledniji naši partneri, no dat ćemo i drugima priliku.