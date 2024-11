Ovaj klub dao je čak 20 prvaka u dva desetljeća! Sada slave 75 godina postojanja

Veslanje je najtrofejniji hrvatski ljetni olimpijski sport u kojem su letvicu kvalitete u posljednjih deset godina vrlo visoko postavili braća Sinković i Damir Martin. HVK Mornar iz Splita, klub koji je upravo obilježio 75 godina postojanja, jedan je od najuspješnijih. U zadnjih 20 godina klub je dao 20 prvaka države u kategorijama od kadeta do seniora. Ono što je, na neki način, još 1953. godine počeo Perica Vlašić osvojivši europsko zlato, danas u Mornaru nastavljaju Nina i Lea Farac, Roko Bošković, Bartol Bućan, Goran Mahmutović…

– Obilaskom škola i korištenjem raznih platformi namijenjenih sportu nastojimo reklamirati svoj klub, tako da imamo školu veslanja u koju kontinuirano upisujemo najmlađe polaznike, veslače i veslačice. Pokušavamo na razne načine doći do djece i želimo da ona što dulje ostanu u sportu.

Želimo potaknuti i žensko veslanje, djevojčice ne plaćaju članarinu pa ih ima sve više u klubu. Imamo trenutačno stotinjak aktivnih članova. Aktivna je i veteranska sekcija. To su ljudi koji su nekad bili aktivni veslači, a danas su rekreativci i aktivno sudjeluju u radu kluba pa možemo reći da imamo članove koji imaju od 12 do više od 80 godina – rekao je Marko Pešić, predsjednik HVK Mornar te dodao:

– U Splitu je uistinu velika konkurencija svih sportova. Tu su Hajduk, KK Split, ASK… pa nam je naizgled teže doći do djece koja žele trenirati veslanje. No to što je Split najsportskiji grad ujedno znači da ima i možda najveći izvor talenata pa nam je u tom smislu lakše nego klubovima u drugim sredinama. Djeca imaju sportske uzore u svojem gradu, kao što su bivši veslači braća Skelin i Blanka Vlašić.