Svi su oduševljeni Kostelićem: 'Ovo je svjetsko čudo, Ivica je pozitivni luđak'

Nakon što se tek ponešto naspavao i najeo, premda će taj proces nakon transatlantskog iscrpljivanja potrajati, Ivica Kostelić se s Martiniquea obratio svojim Facebook prijateljima sljedećim riječima:

- Prepolovili smo ocean, ostavili smo dugu brazdu iza nas. Čovjekova je sudbina da ta brazda, kao i svaki drugi njegov treag, kratko traje. Valovi su već poklopili našu rutu i ostaje samo priča; ona nadćivi naše tragove i učini ih vječnima. A priča pak vrijedi samo ukoliko se može podijeliti. Ulaskom u cilj utrke Transat Jacques Vabre, nakon 22 dana tvrdog utrkivanja, mogao sam pročitati vaše poruke koje su mi potvrdile ono što vrijedi: da ste uvijek bili uz mene i da smo mogli dijeliti istu priču.

O svojim emocijama nakon jedrenja od 22 dana, 12 sati, 29 minuta i 51 sekunde i 17. osvojenom mjestu s jednim od najstarijih brodova i najmanjih proračuna u utrci preko Atlantika, Ivica je kazao:

- Svakog iole produhovljenog čovjeka prelazak oceana preplavi oceanom emocija, a posebno kada je taj prelazakzačinjen natjecateljskom strašću i naporom. Oprostit ćete mi stoga što ću analizu regate ostaviti za neku drugu priliku, a sada ću pustiti da me obuzme čar spokoja koji nastane kada se nakon 22 dana jurnjave odjednom zaustavite, kada grmljavinu krijeste zamjeni tišina sigurne luke, kada blagi noćni povjetarac šapne umornom mornaru: mirno spavaj.

Novi sportski podvig u svojoj karijeri Ivica je, dakako, najžešće proslavio sa svojim francuskim partnerom i koskiperom Callisteom Antoienom. Za tu priliku našla se i boca pjenušca pa je bilo prskanja.

Prigodom ulaska u ciljnu luku (Fort-de-France) Ivica je bio obučen u majicu sa svojim imenom i velikim brojem 64 kao podsjetnikom na najveći pojedinačni podvig iz njegove skijaške karijere a to je bila pobjeda u slalomskoj utrci Svjetskog kupa izborena sa startnim brojem 64.

Oduševljenje s novim postignućem iskazali su mnogi pa tako i neki ljudi koji su zaslužni za njegovu skijašku karijeru a to je svakako bio prof. dr. sci. Ivan Drinković, primarijus radiolog i dugogodišnji predsjednik Skijaškog kluba Zagreb. A to je gospodin za kojeg nam je Ivičin otac Ante Kostelić jednom rekao da je bio jedan od rijetkih koji je u njega vjerovao kada je rekao da će biti skijaški trener i to u vrijeme kada su se drugi na to grohotom smijali.

- Fantastično je ovo što je Ivica napravio jer Transatlantic Jacques Vabre jedna je od najtežih regata za parove. Osim toga, s brodom koji nije najnoviji doći kao 17. doista je veliki uspjeh, pogotovo ako se zna da jedrenje nije bilo njegov prvi sport pa je u tom smislu ovo još veći uspjeh. S kim god sam pričao iz svijeta jedrenja, a jedrim i sam već više od dva desetljeća, čudili su se koliko je Ivica usredotočen, da ima iznimnu energiju. I zbog svega toga sam njegovu ocu kazao da je ovo uspjeh ravan onome kao kada bi kupio skije u trgovini i otišao na utrku Svjetskog kupa i pobijedio.

A kakav je Ivica doista jedriličar pokušao nam je dočarati dvostruki olimpijac i trostruki europski prvak u klasi Finn Ivan Kljaković Gašpić.

- Ovo 17. mjesto je svjetsko čudo s obzirom na okolnosti i resurse s kojima Ivica raspolaže i koji su pet a možda i deset puta manji od nekih konkurenata. I kada uzmemo u obzir cijeli koncept projekta, koji je impulzivan i jako snažno nabijen motivacijom, onda je to doista postignuće vrijedno divljenja.

Dodao je Kljaković Gašpić još i ovo:

- Ivica je za hrvatsko jedrenje dobro došao pozitivni luđak koji je donio jako puno dobre energije i emocija te puno promocije. Toplo se nadam da će ovako nastaviti, da će pri tome imati potporu sponzora i ako upotpuni tu proračunsku stranu, i narednih 10 godina ćemo ga viđati na svjetskim morima s još boljim rezultatima.

Ivan i Ivica jedrili su zajedno prije četiri godine na regati "Cinquecento per due".

- To je najjača tradicionalna mediteranska regata za dvojce i mi smo pobijedili. U ta četiri i pol dana spavali smo par sati, bili smo fokusirani na svaki detalj i jedrili smo na maksimumu. Tada smo kliknuli i od tada imamo snažnu poveznicu. Nakon dosta provedenog vremena zajedno, što na moru što u ćakuli, shvatio sam njegove postavke i želju koja ga vuče a na je ogromna - usvrdio je Kljaković Gašpić.