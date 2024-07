Trijumf nevjerojatnog Slovenca! Pogačar osvojio treći Tour de France

Slovenski biciklist Tadej Pogačar osvojio je u nedjelju svoj treći Tour de France novom etapnom pobjedom, njegovom šestom u ovom 111. izdanju. Pogačar je proslavio svoju treću pobjedu na Touru u karijeri, nakon 2020. i 2021. Usto ima i dva druga mjesta iz 2022. i 2023., a postao je i osmi vozač u povijesti biciklizma s pobjedama na dvije najveće trotjedne utrke na svijetu, Giru d'Italia i Touru u istoj godini.

Do pobjede na Giru u svibnju je stigao sa šest etapnih pobjeda, a to isto je učinio i u na Touru. U zadnjoj etapi, nedjeljnom kronometru između Monaca i Nice, dugačkom 33.7 kilometara, Pogačar je stigao i do šestog etapnog slavlja na Touru.Slovenac je u kronometru pobijedio Danca Jonasa Vingegaarda za 1 minutu i 3 sekunde, a u konačnom poretku Vingegaarda je ostavio 6:17 minuta, a Belgijanca Remca Evenepoela čak 9:18.

Pogačarova dominacija ovim 111. izdanjem bila je potpuna tijekom tri tjedna otkako je napustio talijansku Firencu.Lider momčadi UAE uzeo je žutu majicu vodećeg četvrtog dana utrke i više je nije ispuštao, ubijajući svaku neizvjesnost, da bi završio sa šest etapnih pobjeda.

Ovom trećom krunom osvojenom u dobi od 25 godina pridružio se trojici vozača na listi Tour de Francea - Louisonu Bobetu, Gregu Lemondu i Philippeu Thysu. Po pet pobjeda na Touru imaju četiri prvaka - Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil i Miguel Indurain.