Tri Hrvata u prvih 11 Intera: Perišić zabio za vodstvo!

Inter s tri Hrvata (Perišić, Brozović i Vrsaljko) U prvih 11 u 2. kolu Serie A igra protiv Torina.

Poveli su nerazzurri već u 7. minuti kada je Perišić udarcem iz prve s 13, 14 metara u mrežu pospremio ubacivanje Icardija s desne strane. Bio je to prvi gol Intera ove sezone jer u prvom su kolu izgubili 1:0 kod Sassuola.

Six minutes de jeu et déjà 1-0 pour l'Inter face au Torino grâce à ce but en pivot de #Perisic ⚽pic.twitter.com/JQ62TKKVSl