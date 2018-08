Procurilo: Mandžukić odbio slavnog trenera i transfer u velikana!

Mario Mandžukić priliku protiv Lazija u drugom kolu Serie A dobio je od prve minute, a na ukazano povjerenje odgovorio je na najbolji mogući način, golom za 2:0 u 75. minuti.

- Sjajno je ovako zadovoljiti navijače na otvaranju sezone kod kuće, ovime smo postavili pravi ritam za nastavak sezone - rekao je Mandžo.

No, nije hrvatski napadač danas tema talijanskih medija zbog tog gola, već je i zbog činjenice da je procurilo da je ovog ljeta odbio Josea Mourinha.

Ronaldo's reaction to Mandzukic's goal.



Are we surprised? pic.twitter.com/BEjnf3htMk