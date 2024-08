Tri dana poslije potresne poruke preminuo je legendarni Sven Goran Eriksson (76)

Tri dana nakon premijere dokumentarca u kojem je ostavio potresnu poruku kojom se oprostio od života, preminuo je legendarni Šveđanin Sven Goran Eriksson u 77. godini života. Prije sedam mjeseci nogometna legenda je objavila javnosti da boluje od kobnog raka gušterače te da mu je preostalo najviše godinu dana života, a na kraju se ispostavilo da mu je, nažalost, ostalo manje. Od tada je smrtno bolesni Eriksson nastojao provesti što više vremena s obitelji i ispuniti si želje koje nije stigao zbog karijere i nogometnih obaveza. Jedna od velikih životnih želja bila mu je da postane menadžer Liverpoola. Redsi su mu ispunili želju i proljetos je na Anfieldu vodio njihove legende protiv legendi Ajaxa.

Eriksson se probio na scenu u švedskom Göteborgu, s kojim je osvojio dva švedska kupa, ali mu je senzacionalni trijumf u Kupu Uefa 1982. omogućio dolazak na veliku scenu gdje su ga spazili europski velikani. Preuzeo je Benficu te je s lisabonskim orlovima osvojio tri prvenstva i jedan kup, stigao do finala Kupa UEFA 1983. i Kupa prvaka 1990.

Veliki trag ostavio je u Italiji gdje su ga jako cijenili. Talijanski kup osvojio je s Romom, Sampdorijom i Lazijom. Lazio je vodio do osvajanja Kupa pobjednika kupova, u zadnjem izdanju (1999.) natjecanja europskih osvajača kupova. Na klupi Lazija je dosegnuo finala Kupa UEFA.

Od 2001. do 2006. vodio je jednu od najjačih generacija Engleske u povijesti, ali nije napravio veliki rezultat, najviše je stigao do četvrtfinala velikih turnira. Posljednjih šest godina karijere, do 2019., radio je u Kini i na Filipinima.

Posljednje mjesece i dane života Eriksson je odlučio pokazati pred kamerama u dokumentarcu koji će u petak biti prikazan na Amazon Primeu. Otkriveni su pojedini dijelovi, a u njima je Eriksson koji gotovo cijelo vrijeme provodi u Sunneu u rodnoj Švedskoj, gdje se opet povezao sa sinom i kćeri:

– Nisam bio najbolji otac, ali sada provodimo puno vremena zajedno – rekao je slavni Šveđanin. Eriksson je pokazao na jezero Fryken i rekao: – Prekrasno mjesto, djeluje tako smirujuće. Nalazi se ispod planine na kojoj je moj otac odrastao. Ispred je Thornsby, gdje sam ja odrastao, i Sunne u kojem sam rođen. U vezi s jezerom uvijek sam mislio kako je to krasno mjesto za zaspati. U njega se može baciti pepeo. Tu se osjećam kao kod kuće.

– Nadam se da će ljudi reći da sam bio dobar čovjek, ali neće svi to govoriti. Nadam se da ćete me pamtiti kao pozitivnog tipa koji se trudio dati sve od sebe. Nemojte žaliti, smijte se. Hvala vam na svemu. Treneri, igrači, navijači, bilo je fantastično. Pazite na sebe i pazite na svoj život. I živite ga. Zbogom! – rekao je bivši izbornik Engleske.