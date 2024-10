Trener Splita: 'Poludio sam kad mi je psovao majku. Zamahnuo sam prema njemu'

Jadran je u susretu 7. kola 1. ŽNL Splitsko-dalmatinske rezultatom 3:0 nadvladao RNK Split. Ono što je utakmicu obilježilo, bili su šokantni prizori po posljednjem zvižduku. Trener Splita Mirko Milaković i igrač Rino Juginović sukobili su nakon utakmice, a problem se pojavio nakon što je igrač zatražio objašnjenje za svoj izlazak iz igre u 17. minuti susreta. Trener Milaković je za Dalmatinski portal objasio što se zapravo dogodilo.

"Momak je igrao loše, napravio sam izmjenu. To je moja trenerska dužnost. Uostalom ta izmjena donijela je bolju izvedbu ekipe. Čim sam izašao iz svlačionice nakon utakmice pitao me 'zašto ste me izvadili'. Ja sam mu na to rekao kako ćemo sve riješiti na treningu u ponedjeljak. Ali, tu nije bio kraj. Nastavio je ići za mnom, govorio svašta, između ostalog je rekao 'smeće ti ćeš mene vaditi', a poludio sam kada mi je rekao 'je..m ti majku'", prepričao je trener pa dodao:

"Nije bilo nikakvog fizičkog obračuna. U jednom trenutku bio sam okružen s nekoliko igrača. Oni što manje igraju su me pritisnuli, ali su došli ostali igrači i smirili situaciju. Istina je da sam ja zamahnuo prema igraču, u jednoj ruci sam imao kopačke, a u drugoj laptop i torbu. Ne opravdavam taj postupak, ali teško je na takve stvari ostati miran. Napravio sam to nesvjesno, bio sam iziritiran."

"Mislim da za Juginovića više nema mjesta u klubu. Ja sam odradio svoj dio posla i sada dolazi novi trener. U klub sam došao na nagovor svog prijatelja Vjerana Simunića, a preuzeo sam ulogu trenera nakon njegovog odlaska. Došao sam tu učiti, radim besplatno. Napravili smo pomak, doveli smo kondicijskog trenera i fizioterapeuta. Radi se dobro, uvjeti su dobri", kazao je Milaković pa zaključio:

"Imamo petoricu igrača koji imaju iskustva. To su Domagoj Kovač, Dino Velemirović, Sven Vojnović, Stipe Ordulj i Antonio Elez. Ostali igrači većinom su iz niželigaških klubova, ali mislim da momčad ima kvalitetu za bolje rezultate - zaključio je Milaković koji se vraća na mjesto trenera u omladinskom pogonu."

