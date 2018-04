Trener Hajduka: Nisam se došao nekome svidjeti, moj ugovor je nebitan

Hajduk u 29. kolu HNL-a gostuje u Zaprešiću kod Intera gdje traže nastavak niza neporaženosti koji traje još od 24. veljače i poraza na Poljudu 0:1 od Slavena. Bijelima pobjeda treba i kako bi zadržali bod prednosti ispred Rijeke u borbi za drugo mjesto.

- Svjesni smo da nas čeka zahtjevan protivnik koji je stabilan u sredini tablice. Igraju dobar nogomet bez obzira na rezultat zadnje utakmice. No naša momčad je spremna, odlučna da odigra dobru utakmicu i bude na pravoj razini, da pokažemo sve ono što radimo na treningu. U dvoboju s Lokomotivom smo prvo poluvrijeme imali 90 posto točnih dodavanja, to je smjer u kojem želimo ići i radimo sve da susret s Interom bude nadogradnja na to. Želimo prikazati dobar nogomet i doći do sva tri boda - rekao je trener Hajduka Željko Kopić koji je morao odgovarati i na pitanje o svom statusu jer mu ugovor istječe na kraju sezone.

- Stavio sam od početka do znanja da nisam došao da se nekome svidjeti. Moj ugovor je apsolutno nebitan u ovom trenutku, nije to nešto s čime se bavim i o čemu razmišljam, imamo pred nama utakmicu u Zaprešiću, fokusiran sam na ekipu i na svakog pojedinca u njoj.