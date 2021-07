Trener Hajduka: Imam jako dobar osjećaj, ova momčad se diže

Trener Hajduka Jens Gustafsson prokomentirao je pobjedu nad kazahstanskim Tobolom (2:0) na Poljudu u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige.

- Vrlo sam sretan što su se navijači vratili. Trebamo ih, atmosfera je bila odličan. Navijači su bili bolji nego što sam očekivao - rekao je Jens Gustafsson i dodao:

- Bila je to dobra utakmica, dobro smo izgledali. Posebno smo dobri bili u obrani nakon što smo od Lokomotive primili dva gola. Imali smo još prilika za zabiti. No, ovo je tek prvo poluvrijeme. Idemo i Kazahstan s dobrom vjerom.

Što očekuje u uzvratu?

- Sada se koncentriramo na Osijek. Igrači su reagirali dobro nakon Lokomotive. Dižemo se, kvaliteta je bila na većoj razini. Imam jako dobar osjećaj.

Veznjak Josip Vuković je dodao:

- U proteklo vrijeme smo se dosta uigravali, potrebno je još vremena, ali mislim da će to doći na svoje. Znamo koliko vrijedimo i svjesni smo da smo bolji, ali to treba pokazati na terenu. Slijedi Osijek, to je prava momčad i bit će još teže nego danas.

