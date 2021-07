Trener Dinama upozorava uoči Valura: U nogometu je sve moguće

Nogometaši Dinama otputovali su u Reykjavík na uzvratnu utakmica 1. pretkola Lige prvaka protiv Valura, a trener Damir Krznar najavio je da će plavi krenuti autoritativno, onako kako to Dinamu dolikuje.

- Krenut ćemo autoritativno, onako kako to Dinamu dolikuje. Momčad je raspoložena, željna nogometa i nadam se da će potvrditi ono što smo propustili u prvoj utakmici, a to je siguran prolaz u sljedeće pretkolo. Mislim da ćete se svi složiti s tim da je i u prvoj utakmici bila vidljiva razlika u kvaliteti, ali isto tako se pokazalo da momčadi koje pokažu veliko srce i nikad ne odustaju mogu nadoknaditi manjak u kvaliteti. To je Valur napravio u Zagrebu - izjavio je trener Damir Krznar i dodao:

- Moramo uzvratu pristupiti studiozno, s velikom energijom i željom, onakvom kakvu je Valur pokazao u Zagrebu. U tom će slučaju naša kvaliteta doći do izražaja.

Igrači Dinama su prije pet dana vodili 3:0 i imali su penal za povećanje vodstva, ali ga nisu iskoristili, a onda su u čudnoj završnici, u 88. i 89. minuti, primili dva gola pa sada u Island putuju sa minimalnom prednošću (3:2).

Na put u Island su krenuli i igrači koji su imali reprezentativne obaveze.

- Moramo biti ozbiljni, velik je ulog u pitanju. Mi svakoj utakmici pristupamo ozbiljno jer time pokazujemo i poštovanje prema vlastitoj momčadi. Tražimo standardizaciju udarnog sastava i u tom smislu počinjemo već na Islandu - rekao je Krznar.

U ovakvim utakmicama uvijek postoji opasnost od tzv. "zalutalog metka", odnosno pogotka koji bi utakmicu odveo u neželjenom pravcu.

- Nema panike, jer u nogometu je sve moguće. Možete primiti pogodak rano ili u kasnijoj fazi susreta, ali je bitno ostati koncentriran na zadatke, pojedinačne i momčadske - kazao je Dinamov trener.

Uzvratna utakmica Reykjaviku na rasporedu je u utorak u 22.00 sata po hrvatskom vremenu, a igrat će se na umjetnoj travi.

- Nogomet se igra u svim uvjetima, igrači su adaptirani na sve njih. Jedan trening na Islandu je dovoljan da se prilagodimo, a trenirali smo i u Maksimiru jedan dan na umjetnoj travi. Neće tu biti problema - dodao je Krznar.